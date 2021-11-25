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Львовская область отказывается покидать "красную" зону

25 ноября 2021, 14:23
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С просьбой оставить в регионе самые жесткие ограничения облгосадминистрация обратилась в профильную госкомиссию.

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Львовская область хочет сохранить самые строгие карантинные ограничения / УНИАН

Львовская область не хочет выходить из "красной" зоны карантина, несмотря на стабилизацию показателей распространения коронавируса.

С соответствующей просьбой областная госадминистрация обратилась в Государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заявил во время брифинга директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

"По состоянию на сегодня (в области, – ред.) – стабилизация и кое-где даже снижение показателей заболеваемости. Однако статистика свидетельствует о том, что сейчас крайне важно соблюдать карантинные ограничения, наращивать темпы вакцинации. Поскольку мы осознаем, что впереди у нас праздничный период", – сказал Чемерис.

Директор департамента здравоохранения отметил, что во время праздников граждане будут контактировать с большим количеством людей, а это станет дополнительным фактором риска и может привести к тенденции, когда COVID-заболеваемость будет расти.

"Во вторник (30 ноября – ред.) будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС. И учитывая то, что у нас определяется положительная тенденция, показатели у нас позволяют выйти из "красной" зоны, мы по просьбе администрации, решили пока удерживать на территории "красный" уровень епидопасности до более стабильной ситуации", – заявил он.

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Ранее сообщалось, что Минздрав обновил зоны карантина. Из-за улучшения COVID-показателей вскоре "красную" зону должны покинуть Львовская и Луганская области. Сейчас самый высокий уровень эпидопасности в 19 областях, среди которых город Киев и Киевская область.

Коронавирус в Украине

В стране за минувшие сутки, 24 ноября, подтвердили 16 943 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Запорожской и Львовской областях – там их более тысячи. За прошедшие 24 часа были госпитализированы 3404 человека, летальных исходов – 628, выздоровели 26 811 человек.

За все время пандемии в государстве COVID-19 заболели 3 384 404 человек, выздоровели – 2 852 45, умерли – 83 541.

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