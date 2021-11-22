Ситуация тяжелая: глава Госпотребслужбы Киева о выходе столицы из "красной" зоны

Карантин в Киеве / pixabay

Глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан прокомментировал возможность выхода столицы из "красной" зоны карантина.

По его словам, рассматривать этот вопрос пока очень рано и на повестке дня выход Киева из "красной" зоны не стоит.

"Переход (Киева - ред.) из "красной" в "оранжевую" зону рано рассматривать. В Киеве длятся все карантинные меры, только детей отправили в школу, в вузы", - отметил он, передает Украина 24.

Он отметил, что в Киеве с конца октября наблюдали резкий подъем заболеваемости. Карантин помог стабилизировать ситуацию, уточнил он.

"Это связано с тем, что коронавирусная инфекция такая же инфекция, как и другие респираторные и таких мер нужно будет придерживаться вплоть до марта месяца, когда циркулируют максимально все ОРВИ. До марта необходимо разрабатывать различные меры добровольного стимулирования населения к вакцинации, потому что это лучший выход", - считает Рубан.

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Как известно, в школах Киева ввели дистанционное обучение для учащихся в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Процесс обучения в дистанционном режиме стартовал с 1 ноября 2021 года.

Добавим, что с 22 ноября, очное обучение возобновляют все учебные заведения, а также художественные школы и учреждения физической культуры и спорта.

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