Ляшко назвал главную опасность британского штамма COVID-19 в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил, что в Ивано-Франковске как минимум двое людей заражены британским штаммом коронавируса COVID-19 .
В Украине, в Ивано-Франковске, подтвердили два случая заражения пресловутым "британским" штаммом коронавируса COVID-19. Об этом в рамках брифинга заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мутацию нашли в образцах, взятых две недели назад, на территории города Ивано-Франковск. Об этом мы уже сообщили во Всемирную организацию здравоохранения. […] Этот штамм гораздо быстрее передается от человека к человеку. И это одна из причин, которая характеризует эпидемиологическую ситуацию в западных регионах страны", ‒ сказал он.
Тем не менее Ляшко утверждает, что данный штамм не влияет на эффективность в борьбе с коронавирусом вакцин производства компаний Pfizer и AstraZeneca.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 14 декабря минувшего года британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
- Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01.
- Позднее украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам медика, новый штамм не опасен для детей. Однако пока никакой подтвержденной информации по данному поводу нет.