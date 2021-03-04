Ляшко назвал главную опасность британского штамма COVID-19 в Украине

Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине, в Ивано-Франковске, подтвердили два случая заражения пресловутым "британским" штаммом коронавируса COVID-19. Об этом в рамках брифинга заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мутацию нашли в образцах, взятых две недели назад, на территории города Ивано-Франковск. Об этом мы уже сообщили во Всемирную организацию здравоохранения. […] Этот штамм гораздо быстрее передается от человека к человеку. И это одна из причин, которая характеризует эпидемиологическую ситуацию в западных регионах страны", ‒ сказал он.

Тем не менее Ляшко утверждает, что данный штамм не влияет на эффективность в борьбе с коронавирусом вакцин производства компаний Pfizer и AstraZeneca.

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