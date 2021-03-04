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Ляшко назвал главную опасность британского штамма COVID-19 в Украине

4 марта 2021, 15:05
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил, что в Ивано-Франковске как минимум двое людей заражены британским штаммом коронавируса COVID-19 .

Ляшко
Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине, в Ивано-Франковске, подтвердили два случая заражения пресловутым "британским" штаммом коронавируса COVID-19. Об этом в рамках брифинга заявил главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мутацию нашли в образцах, взятых две недели назад, на территории города Ивано-Франковск. Об этом мы уже сообщили во Всемирную организацию здравоохранения. […] Этот штамм гораздо быстрее передается от человека к человеку. И это одна из причин, которая характеризует эпидемиологическую ситуацию в западных регионах страны", ‒ сказал он.

Тем не менее Ляшко утверждает, что данный штамм не влияет на эффективность в борьбе с коронавирусом вакцин производства компаний Pfizer и AstraZeneca.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 14 декабря минувшего года британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01.
  • Позднее украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам медика, новый штамм не опасен для детей. Однако пока никакой подтвержденной информации по данному поводу нет.
Минздрав новости Украины Виктор Ляшко штаммы коронавируса
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