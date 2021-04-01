Ляшко объяснил, почему второй дозы вакцины хватит на всех украинцев

Главный санитарный врач Виктор Ляшко призвал жителей Украины ни в коем случае не отказываться от процесса вакцинации от коронавируса COVID-19.
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал ТСН.
"Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности, к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь", — заявил чиновников.
Ляшко пообещал, что вскоре детально расскажет о следующих поставках вакцины в Украину. Главный санитарный врач отметил, что препарата для второй прививки Covishield хватит на всех.
"Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, изготавливаемыми под лицензией AstraZeneca. Это — как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет, и будет сделана вторая прививка", — подытожил чиновник.
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Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса препаратом CoviShield снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac.