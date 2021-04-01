Ляшко объяснил, почему второй дозы вакцины хватит на всех украинцев

Виктор Ляшко / УНИАН

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал ТСН.

"Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности, к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь", — заявил чиновников.

Ляшко пообещал, что вскоре детально расскажет о следующих поставках вакцины в Украину. Главный санитарный врач отметил, что препарата для второй прививки Covishield хватит на всех.

"Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, изготавливаемыми под лицензией AstraZeneca. Это — как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет, и будет сделана вторая прививка", — подытожил чиновник.

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