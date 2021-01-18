Магазин еврейской кухни в Одессе угрожают поджечь за издевательство над украинским языком

В городе разгорелся нешуточный скандал.
В Одессе разгорелся скандал вокруг магазина по доставке блюд еврейской кухни Артель у Машковичей из-за норм языкового закона, которые вступили в силу в Украине 16 января 2021 года. Заведение угрожают сжечь за "издевательство над украинским языком".
В субботу на странице Facebook Артель у Машковичей опубликовала сообщение с рекламой о доставке хинкали. И все бы ничего, но текст на украинском языке был написан русскими буквами.
"Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша, Артель у Машковичей", - говорится в сообщении.
Данное сообщение вызвало бурю возмущения.
"Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон", - прокомментировал пост активист Сергей Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве.
"Через некоторое время расскажете нам, как идет ваш бизнес. Тогда посмеемся вместе", - добавила блогер, бывшая замгубернатора Одесской области Зоя Казанжи.
Другие пользователи говорят, что больше не будут посещать заведение Артель у Машковичей и посоветуют друзьям этого не делать.
Кто-то воспринял выходку заведения с юмором:
"Спокойно панове, это же чистый украинский язык, просто пока артель не заработала на украинскую раскладку. Дайте время".
А некоторые раскритиковали Артель у Машковичей не только за издевательство над украинским языком, но и за кухню:
"Я, как израильтянка, которая родилась в Одессе, хочу сказать, что ваша еда такая еврейская, как я балерина. И научитесь уважать страну, в которой живёте и работаете!"
Тем временем владельцы кулинарии заявили, что на них посыпались и другие угрозы, поэтому они намерены обратиться в израильское посольство и в СБУ.
"Один из наших учредителей является гражданином Израиля, мы ведём свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке, вся продукция сертифицирована и прошла держпоживстандарт, всё налоги идут в казну Украины! Помимо этого, мы оказываем благотворительную помощь, в рамках возможности (без афиши). Мы опубликовали рекламу, согласно новому языковому закону, но... Завтра утром, мы будем писать обращение в Израильское посольство и СБУ", - говорится в сообщении.
Чтобы доказать, что им "открыто угрожают националисты поджогами, вилами и т.д.", владельцы опубликовали скриншоты.
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Языковой закон - о чем ранее писал Главред:
- В субботу, 16 января, вступили в силу нормы статьи 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.
- Отныне персонал должен общаться с посетителями на государственном языке, исключением является только личная просьба клиента.
- Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных, юридических, транспортных и других услуг.
- На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т. д.