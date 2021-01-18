Магазин еврейской кухни в Одессе угрожают поджечь за издевательство над украинским языком

Магазин Артель у Машковичей оказался в центре скандала/ Instagram

В Одессе разгорелся скандал вокруг магазина по доставке блюд еврейской кухни Артель у Машковичей из-за норм языкового закона, которые вступили в силу в Украине 16 января 2021 года. Заведение угрожают сжечь за "издевательство над украинским языком".

В субботу на странице Facebook Артель у Машковичей опубликовала сообщение с рекламой о доставке хинкали. И все бы ничего, но текст на украинском языке был написан русскими буквами.

"Шалом люби друзи. Наступнойи недили, будемо готувати справжни хинкали з бараныною зи правыльного тиста. Так зийшлися зиркы, що до нас прыйыхав друг симьи, справжний грузынський повар, Гулади. Не прогавьтэ момент, встыгнить замовыты, лише мисяць в Одеси. Завжды ваша, Артель у Машковичей", - говорится в сообщении.

Данное сообщение вызвало бурю возмущения.

"Посмотрим, как вы поработаете после локдауна. Издевательства над языком вам так просто не пройдут, был у меня такой сон", - прокомментировал пост активист Сергей Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве.

"Через некоторое время расскажете нам, как идет ваш бизнес. Тогда посмеемся вместе", - добавила блогер, бывшая замгубернатора Одесской области Зоя Казанжи.

Другие пользователи говорят, что больше не будут посещать заведение Артель у Машковичей и посоветуют друзьям этого не делать.

Кто-то воспринял выходку заведения с юмором:

"Спокойно панове, это же чистый украинский язык, просто пока артель не заработала на украинскую раскладку. Дайте время".

А некоторые раскритиковали Артель у Машковичей не только за издевательство над украинским языком, но и за кухню:

"Я, как израильтянка, которая родилась в Одессе, хочу сказать, что ваша еда такая еврейская, как я балерина. И научитесь уважать страну, в которой живёте и работаете!"

Тем временем владельцы кулинарии заявили, что на них посыпались и другие угрозы, поэтому они намерены обратиться в израильское посольство и в СБУ.

"Один из наших учредителей является гражданином Израиля, мы ведём свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке, вся продукция сертифицирована и прошла держпоживстандарт, всё налоги идут в казну Украины! Помимо этого, мы оказываем благотворительную помощь, в рамках возможности (без афиши). Мы опубликовали рекламу, согласно новому языковому закону, но... Завтра утром, мы будем писать обращение в Израильское посольство и СБУ", - говорится в сообщении.

Чтобы доказать, что им "открыто угрожают националисты поджогами, вилами и т.д.", владельцы опубликовали скриншоты.

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