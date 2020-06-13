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В Макеевке бушевал крупный смерч, опубликовано видео

13 июня 2020, 21:42

В захваченном городе был не только смерч, а и крупный град, и сильный ветер, сообщили в соцсети.

Сегодня в Макеевке бушевал крупный смерч – Макеевка сегодня
В Макеевке сегодня бушевал крупный смерч / Скриншот

В субботу, 13 июня, в захваченной боевиками "ДНР" Макеевке Донецкой области бушевал смерч.

Смерч был сегодня днем в микрорайоне Зеленый, сообщает chp_donetsk в Instagram.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено это природное явление. На видео видно, что смерч был крупным.

На странице паблика Макеевки и Донецка в запрещенном в Украине ВКонтакте говорится, что крыши зданий, балконные рамы и деревья улетали в небо, как игрушечные.

Пользовательница Елена Финькова в Instagram добавила, что в центре Макеевки был крупный град и сильный ветер.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook около 20:00 поделилась, что есть свидетельства смерча в Донецкой области.

Видео, на котором запечатлен смерч в Макеевке

Ранее сообщалось, что 5 мая возле Мелитополя Запорожской области пронесся огромный смерч. Специалисты Мелитопольской метеостанции сообщили, что во время смерча кучево-дождевое грозовое облако было высотой 11 километров.

смерч Новости Макеевки Наталья Диденко
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