Луцкий террорист Максим Плохой: что о нем известно

Максим "Плохой" Кривош / кадр из видео

В центре Луцка преступник с оружием захватил автобус с людьми. Помимо захваченного автобуса, в котором, как выяснили местные журналисты, в заложниках находятся дети и беременные женщины, террорист сообщил о заложенной в людном месте бомбе, которую он может привести в действие дистанционно.

Согласно уточненным данным СБУ, в рейсовом автобусе "Берестечко-Красиловка" находится около 10 заложников.

Главред собрал все, что известно о преступнике на данный момент.

Террорист в Луцке: что о нем известно

Как сообщили в МВД, настоящее имя захватчика – Кривош Максим Степанович .

Он родился 6 ноября 1975 года (45 лет) в посёлке Гай Оренбургской области Российской Федерации.

Получил гражданство Украины в 1999 году.

Ранее был дважды судим и отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений:

17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).

07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время Максим Кривош официально прописан в Дубно на Волыни.

Однако, как сообщил в своем Фейсбуке заместитель главы МВД Антон Геращенко, правоохранителям террорист представился именем "Максим Плохой". Этот же псевдоним он использовал в своих соцсетях, которые в настоящий момент удалены.

Также в полиции ранее сообщали, что человек, захвативший автобус, ранее проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице. Однако позднее глава МВД Арсен Аваков это опроверг.

Захватчик автобуса Максим Кривош (псевдоним - Максим Плохой)

Кривош - активный пользователь социальных сетей. На его страничке с ником Максим Плохой в соцсети ВКонтакте накануне захвата заложников было опубликовано видео, где он с автоматом в руках поздравил своих фолловеров "с днем антисистемы".

Помимо этого, на его странице огромное количество цитат великих людей о правосудии и смысле жизни, а также есть ссылки на книгу с авторством Максима Плохого "Философия преступника", в которой автор выражает недовольство государственной системой и описывает годы, проведенные в тюрьме.

Книга "Философия преступника" - цитаты: "Кто не может быть счастлив в пути, не будет счастлив и в конце дороги."

"Предающий вредит больше себе, чем тому, кого предал."

"Любого, ничего ему не объясняя, можно посадить в тюрьму лет на 10, и где-то в глубине души он будет знать за что."

"Счастье - не всегда удовольствие и удовольствие не всегда счастье."

В своей книге он пишет, что рос в семье интеллигентов. Проблемы с законом у него начались в 11 классе, после того, как в детстве он насмотрелся боевиков и "решил стать крутым" - тогда его впервые задержали на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли.

Кривош в книге уточняет, что учился в духовной семинарии, но через несколько месяцев разочаровался в церкви. Что касается тюремных сроков, то в книге он также упоминает, что сначала отсидел 6 лет, после чего вышел на свободу в 24 года, а после этого второй, восьмилетний срок отбывал в Дрогобыче на Львовщине за создание и управление бандой.

Террорист в Луцке - требования

До блокировки, в Твиттере Кривош опубликовал требования к властям. В частности, он потребовал, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Также в списке содержится требование и к президенту Владимиру Зеленскому - от него он требует выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм „Земляне" 2005 года — смотреть всем".

Фильм Земляне - о чем он? "Земляне" (англ. Earthlings) — документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссёром фильма выступил зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитан Хоакином Фениксом, в качестве продюсера выступила актриса Мэгги Кью, а музыкант Моби стал автором саундтрека. Каждый из них является веган-активистом. Фильм поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных, демонстрируя кадры, полученные при помощи скрытой камеры из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха, спортивных и развлекательных мероприятий и исследовательских лабораторий. © Википедия

Также был опубликован текст переписки журналистов с луцким террористом при помощи телефона одной из захваченных пассажирок автобуса.

Максим Плохой : Вы уже распространили мои требования?

Перший : Нет. Мы еще ничего не получили.

Максим Плохой : Вам сейчас владелица этого телеоноа ... У меня есть определенные требования кароче. Если их не выполнят.. Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминирован автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?

Перший : Да. Понятно.

Максим Плохой : Меня зовут Максим Плохой. ... Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация

Перший : А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?

Максим Плохой : Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя - это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно заботится о людях.

Перший : А вы можете нам озвучить свои требования?

Максим Плохой : Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте.

Перший : А вы можете нам повторить ваши требования?

Максим Плохой : Я тебе не буду повторять требования, они написанные нахрен есть !!! Тебе сбрасивалось на вайбер бл*ть!

Читайте также"У меня тут дети и беременные! Не только автобус взорву": появилась переписка с террористом из ЛуцкаВ противном случае, если правоохранители пойдут на штурм захваченного автобуса или требования не будут выполнены, злоумышленник угрожает взорвать автобус с заложниками.

По словам Антона Геращенко, действия террориста будут квалифицированы по статье терроризм, санкция которой, в зависимости от отягчающих обстоятельств, предусматривает наказание от пяти до пятнадцати лет.