Мальчик не умел плавать: новые детали гибели ребенка в аквапарке Днепра

Ребенок утонул в аквапарке / Информатор

В Днепре в аквапарке погиб ребенок. Как оказалось, мальчик не умел плавать и несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но его не пускали. Когда ребенок остался один - нырнул в водоем вниз головой.

По словам очевидцев, женщина была пьяна и выпивала вместе с каким-то мужчиной. Этот же гражданин, впоследствии, кричал на работников скорой помощи и указывал им, что и как делать.

"Накричал на женщину, которая просто достала телефон, чтобы посмотреть время. И при этом он даже не выпускал из рук стакан с пивом. Мы провели в аквапарке около 40 минут. Все это время мальчика пытались реанимировать. В итоге его так и не удалось спасти", - написали очевидцы в социальных сетях.

Как пишут пользователи Сети, женщина выглядела "неблагополучно". Ребенка же из бассейна достал инструктор. Первую помощь мальчику пытались оказать и посетители аквапарка.

В Нацполиции сообщили, что в заведение ребенок пришел с мамой и крестной.

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"Мальчик находился с матерью и крестной. Заметил его в воде спасатель, он достал ребенка, оказывал ему вместе с медиком медицинскую помощь, однако ребенок погиб", — сообщили в Нацполиции области, передает УНН.

По факту происшествия копы открыли уголовное производство по ст. 115 ("Несчастный случай") УК Украины. Продолжаются следственные действия.

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Как ранее сообщал Главред, 8 августа, в Днепре в большом бассейне в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний мальчик.