"Мальчик, водочки нам принеси": Навальный вылетел в Москву

На борту самолета Победы у оппозиционера место в 13-м ряду.
В воскресенье, 17 января, российский оппозиционный политик Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом российской авиалинии Победа.
В соцсети Instagram Навальный опубликовал видео со своей супругой Юлией. На кадрах они снимают маски и цитируют героев фильма "Брат-2".
"Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", - говорит Юлия Навальная.
При посадке в самолет Навальный сказал журналистам: "Я надеюсь, что мы с вами долетим. Я ожидаю в Москве прекрасной погоды -23 и приятного ощущения, что я добрался до своего родного города".
Как сообщает телеканал Дождь, место оппозиционера в самолете - в 13-м ряду. Время полета до Москвы — 2,5 часа.
Напомним, регистрировали Навального на рейс трое сотрудников федеральной полиции - паспорта принесли в специальном черном ящике. К самолету политика привезли на черной Audi с мигалками. Также в сопровождении была вторая правительственная машина и экипажи полиции.
Как сообщал Главред, в Москве тщательно готовятся к приезду оппозиционера. В аэропорту Внуково, куда должен прибыть политик, дежурят автозаки и ОМОН, поставлены металлические ограждения, задерживаются сторонники Навального.
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Отравление Навального и его возвращение в Россию:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- Позже российском оппозиционеру стало лучше. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, как только позволит здоровье.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы Новичок.
- Фонд борьбы с коррупцией совместно с изданиями Bellingcat, The Insider и американским телеканалом CNN при участии портала Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского политика-оппозиционера Алексея Навального веществом Новичок.
- Позже сам Навальный опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который был непосредственно причастен к отравлению.
- Из разговора выяснилось, что Новичок был нанесен на нижнее белье Навального. А выжить политику-оппозиционеру удалось благодаря оперативным действиям пилота и врачей, которые вкололи ему атропин.
- 13 января Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам политика, он должен прилететь в Москву 17 января.
- В тот же день в Сети были опубликованы документы, из которых стало известно, что Алексея Навального 29 декабря объявили в розыск. Как утверждают в ФСИН, политик перестал являться на вызовы службы исполнения наказаний для прохождения мероприятий по контролю, которые он вынужден проходить из-за условной судимости по делу компании Ив Роше.
- 14 января в ФСИН заявили, что по прибытию на территорию России Алексея Навального намерены арестовать.