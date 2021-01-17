"Мальчик, водочки нам принеси": Навальный вылетел в Москву

Навальный на борту самолета / Фото Instagram

В воскресенье, 17 января, российский оппозиционный политик Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву рейсом российской авиалинии Победа.

В соцсети Instagram Навальный опубликовал видео со своей супругой Юлией. На кадрах они снимают маски и цитируют героев фильма "Брат-2".

"Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", - говорит Юлия Навальная.

При посадке в самолет Навальный сказал журналистам: "Я надеюсь, что мы с вами долетим. Я ожидаю в Москве прекрасной погоды -23 и приятного ощущения, что я добрался до своего родного города".

Как сообщает телеканал Дождь, место оппозиционера в самолете - в 13-м ряду. Время полета до Москвы — 2,5 часа.

Напомним, регистрировали Навального на рейс трое сотрудников федеральной полиции - паспорта принесли в специальном черном ящике. К самолету политика привезли на черной Audi с мигалками. Также в сопровождении была вторая правительственная машина и экипажи полиции.

Как сообщал Главред, в Москве тщательно готовятся к приезду оппозиционера. В аэропорту Внуково, куда должен прибыть политик, дежурят автозаки и ОМОН, поставлены металлические ограждения, задерживаются сторонники Навального.

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