Маленькая дочь не сможет обнять папу: россияне убили украинского командира

Командир Роман Принда с позывным "Танчик" погиб под Конотопом на Сумщине.

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В Сумской области погиб украинский командир Роман Принда / Коллаж: Главред, фото: Facebook

Российские оккупанты убили украинского военного Романа Принда, который прошел Иловайский котел. Об этом заявили в фейсбук-странице Грабовецко-Дулибовской территориальной общины.

Роман Принда имел позывной "Танчик". Он родился 14 февраля 1987 года в селе Малые Дидушичи Стрыйской общины. В 2014 году он ушел на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Мужчина прошел через Иловайский котел и выжил.

"Танчик" был командиром отделения 33-го отдельного стрелкового батальона в составе 116 бригады. Мужчина погиб 15 марта этого года на Сумщине. Он выполнял боевое задание на окраине населенного пункта Брусков Конотопского района области.

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"У воина остались родители, сестры, жена и маленькая дочь Анастасия. Искренне соболезнуем родным и близким! Вечная и светлая память! Скорбим всей общиной", - говорится в сообщении.

Иловайская трагедия В конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Однако, по словам бойцов, подмога так и не поступила. Тем временем российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По информации Генеральной прокуратуры Украины, погибли 366 украинских воинов, 429 получили ранения, 300 попали в плен, около 160 считаются пропавшими без вести. По данным военных экспертов, количество погибших может составлять до двух тысяч. Кроме того, ВСУ понесли потери в вооружении и военной технике на сумму 300 млн грн. В августе 2018 года Организация Объединенных Наций к четвертой годовщине кровавых боев за Иловайск представила на суд общественности свой отчет о нарушениях прав человека во время событий августа 2014 года на Донбассе. Он основывается на 80 интервью с гражданскими Иловайска и близлежащих сел, а также с бывшими военнопленными. В докладе ООН приводятся свидетельства, что некоторых украинских военнослужащих и добровольцев, раненых в бою, боевики добивали на поле боя.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб воин с Черниговщины Григорий Мелащенко, который вернулся в Украину с заработков в начале полномасштабного вторжения и стал на защиту Родины.

Также ранее сообщалось, что на фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук. В борьбе с российскими захватчиками 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ровенского драмтеатра Владимир Фединчук.

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