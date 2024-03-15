В Конотопе прогремел мощный взрыв: россияне ударили по городу ракетой

Российские оккупанты атаковали ракетой гражданскую инфраструктуру города.

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Россияне ударили ракетой по Конотопу / Колаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

Российские оккупанты ударили по Конотопу в Сумской области. Об этом заявил мэр города Артем Семенихин.

Россияне ударили ракетой по Конотопу / фото: скриншот

Россияне ударили ракетой по Конотопу / фото: скриншот

В Сумской ОГА подтвердили удар по Конотопу. Там отметили, что россияне атаковали ракетой гражданскую инфраструктуру города.

"Российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины ... На месте работают все необходимые службы. Последствия ракетного удара уточняются", - говорится в сообщении. видео дня

Россияне ударили ракетой по Конотопу / фото: скриншот

В Воздушных силах Украины перед взрывом предупреждали о том, что россияне могут атаковать Сумскую область с применением тактической авиации. Тогда сообщалось о вероятных пусках КАБов.

Россияне ударили ракетой по Конотопу / фото: скриншот

В Сети сообщают о том, что по предварительным данным россияне нанесли удар ракетой Х-59.

Удары по Сумам

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки ищут.

Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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