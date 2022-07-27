"Марчело, Welcome back!": в Николаев ради боев с оккупантами вернулся легендарный генерал Марченко

В Николаев ради боев с оккупантами вернулся легендарный генерал Марченко / коллаж фото УНИАН

В Николаев с важной миссией вновь прибыл генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с начала полномасштабной военной российской агрессии в Украине руководил обороной города. Об этом сообщил на своем канале в мессенджере Telegram руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Марчело, Welcome back!", – написал он.

Как сообщает телеграмм-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" со ссылкой на слова Кима, Марченко прибыл для усиленной работы с партизанами, в частности в Херсонской области, и для работы с военной администрацией по многим вопросам.

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Напомним, на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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