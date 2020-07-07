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Масштабный пожар на Луганщине: возросло количество жертв

Спасатели заявляют о шести жертвах. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

7 июля 2020, 21:54
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
В результате пожаров на Луганщине погибли шесть человек / facebook.com/policeLG

В понедельник днем, 6 июля, в Новоайдарском районе Луганской области возле села Осколоновка произошел пожар на территории Ахтырского и Боровского лесничеств, огонь охватил около 50 гектаров леса.

Позже в ГСЧС заявили о том, что число жертв лесных пожаров возросло до шести человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам Арсена Авакова, к ликвидации пожара привлекли более 1000 работников системы МВД и авиацию.

"С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганской области и вызванных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара. Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины", - отметил министр.

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Он также добавил, что работает оперативный штаб, а ситуация находится под контролем.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поручил главе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям лично приехать на место происшествия.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что местных жителей эвакуировали из горящих домов поселка под Севередонецком и везли в районные больницы. Спикер отметила, что эвакуацию проводили десятки машин скорой помощи.

"Эвакуация проходила машинами скорой помощи, частным транспортом, кто как мог. Количество эвакуированных людей пока уточняется. Жителей эвакуировали в несколько больниц", - отметила она.

В то же время, в Офисе омбудсмена Украины сообщили, что в Новоайдарскую больницу отправили 21 местного жителя: 15 детей, 6 взрослых.

"Один из них в тяжелом состоянии с ожогами", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине в апреле в Чернобыльской зоне (зона отчуждения) произошел масштабный лесной пожар, сгорели советские базы отдыха и села. Также масштабные лесные пожары охватили Житомирскую область, были уничтожены десятки домов.

ГСЧС пожар Луганская область Арсен Аваков Денис Шмыгаль
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