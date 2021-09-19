Массированный авиаракетный удар: в РФ оценили сценарий полной оккупации Украины

/ @mod_russia

Во время учений Запад-2021 отрабатывались десантно-штурмовые операции, нацеленные на захват плацдармов в тылу противника, а также "скрытое развёртывание" войск, что типично для наступления, а не для обороны.

Как пишет военно-политический эксперт Юрий Федоров в материале на Радио Свобода, вероятно маневры отрабатывались с прицелом на украинские, польские или литовские города.

"Поневоле напрашивается вывод о том, что часть учений Запад-2021, проходившая в Воронежской и Нижегородской областях, направлена не столько против НАТО, сколько против Украины. И действительно, от Воронежа и Нижнего Новгорода до Харькова ближе, чем до Минска", - подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что самый важный урок учений Запад-2021 в том, что Москва не решилась вторгнуться в Украину и, скорее всего, не собиралась этого делать: "Причин для этого несколько. Боеспособность украинской армии сегодня заметно выше, чем в 2014 году. Военная победа России, если она вообще возможна, может быть достигнута только благодаря массированным авиаракетным ударам".

По его мнению, если Москве всё же удастся оккупировать несколько украинских областей, то она неминуемо столкнется с партизанской войной.

Реклама

"У России просто не хватит сил для контроля оккупированных территорий. Цель Москвы, в том числе применительно к учениям Запад-2021, – постоянно поддерживая высокий уровень военной угрозы, деморализовать украинский политический класс и украинское общество, держать их в напряжении, заставлять нервничать киевское руководство, подталкивать его к ошибкам и в конечном итоге заставить капитулировать", - добавил Федоров.