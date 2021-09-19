УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Массированный авиаракетный удар: в РФ оценили сценарий полной оккупации Украины

19 сентября 2021, 02:16
Прослушать новость
Остановить

Самый важный урок учений Запад-2021 в том, что Москва не решилась вторгнуться в Украину, считает Юрий Федоров.

россия, армия
/ @mod_russia

Во время учений Запад-2021 отрабатывались десантно-штурмовые операции, нацеленные на захват плацдармов в тылу противника, а также "скрытое развёртывание" войск, что типично для наступления, а не для обороны.

Как пишет военно-политический эксперт Юрий Федоров в материале на Радио Свобода, вероятно маневры отрабатывались с прицелом на украинские, польские или литовские города.

"Поневоле напрашивается вывод о том, что часть учений Запад-2021, проходившая в Воронежской и Нижегородской областях, направлена не столько против НАТО, сколько против Украины. И действительно, от Воронежа и Нижнего Новгорода до Харькова ближе, чем до Минска", - подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что самый важный урок учений Запад-2021 в том, что Москва не решилась вторгнуться в Украину и, скорее всего, не собиралась этого делать: "Причин для этого несколько. Боеспособность украинской армии сегодня заметно выше, чем в 2014 году. Военная победа России, если она вообще возможна, может быть достигнута только благодаря массированным авиаракетным ударам".

По его мнению, если Москве всё же удастся оккупировать несколько украинских областей, то она неминуемо столкнется с партизанской войной.

Реклама

"У России просто не хватит сил для контроля оккупированных территорий. Цель Москвы, в том числе применительно к учениям Запад-2021, – постоянно поддерживая высокий уровень военной угрозы, деморализовать украинский политический класс и украинское общество, держать их в напряжении, заставлять нервничать киевское руководство, подталкивать его к ошибкам и в конечном итоге заставить капитулировать", - добавил Федоров.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

viber
новости России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Массированный авиаракетный удар: в РФ оценили сценарий полной оккупации Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить"В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фотоС младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото Мадонна в фате с трудом уместила грудь в непристойное бодиМадонна в фате с трудом уместила грудь в непристойное боди Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запретыЧто нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты ГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газаГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Последние новости

02:44

Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача

02:16

Массированный авиаракетный удар: в РФ оценили сценарий полной оккупации Украины

01:37

"Ребенок мечты": Наоми Кэмпбелл впервые рассказала о дочери в интервью

00:51

Дэниел Крейг "простился" с ролью Джеймса Бонда: впереди премьера последнего фильма с его участием

00:19

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз Видео

Реклама
00:04

Названо самое правильное время отхода ко сну Видео

18 сентября, суббота
23:58

Социологи выяснили, какие регионы Украины верят в вакцинацию, а какие - нет Видео

23:20

Визит Зеленского в США: назван состав делегации Видео

23:00

Самые высокие люди на Земле становятся короче: названа причина

22:27

"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России Видео

21:58

Пассажирку закинуло в багажник: в смертельном ДТП близ Белой Церкви погибли трое людей

21:41

"Корона не пройдет": в Херсоне мужчина в магазине натянул на лицо пакет вместо маски Видео

21:27

Стало известно, кем была украинка, сорвавшаяся со скалы Испании из-за селфи Видео

21:06

Украина стала опасной для Латвии: въезд ужесточен

20:59

Гибель троих коммунальщиков: стала известна причина жуткой трагедии в Кривом Роге Видео

20:31

Поехал на красный: одесский коп спровоцировал смертельное ДТП

20:24

Прекращение транзита газа: в Минэнерго предложили неожиданный ответ на шантаж Газпрома Видео

20:02

"Аннексия Донбасса" и военная операция Украины: у Кравчука назвали сценарий России по ОРДЛО

19:52

"Талибан" довел: афганский подросток три дня ехал под прицепом грузовика Видео

19:36

Выборы в Госдуму: жителям ОРДЛО в Ростовской области массово раздают паспорта РФ Видео

Реклама
19:33

Как распознать агрессивный рак, которым могут заболеть дети и взрослые: Минздрав назвал симптомы Видео

19:27

Зеленскому нужен был смысл своего президентства, и он его нашел мнение

19:00

В Затоке застрелили хозяина кафе: напали прямо у бара Видео

18:59

Более 100 единиц техники и вертолеты: Украина провела масштабные боевые учения у границ России Видео

18:57

Ударит "холодяка", зальют дожди: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды Видео

18:50

Названа самая эффективная вакцина, защищающая от госпитализации с коронавирусом Видео

18:33

Джамала растрогала трагедией из жизни своей семьи и заинтриговала номером на Танцах со звездами Видео

18:32

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли необыкновенные юбки в стиле 30-х, которые нужно "укротить" Фото Видео

17:58

Технику перебросили на позиции: ВСУ усилили систему ПВО на северном направлении Видео

17:51

Россия заберет войска – и война на Донбассе завершится: Данилов призвал разобраться с "Минском"

17:43

Появилось видео спасения украинки, которая сделала смертельное селфи в Испании Видео

17:18

Страшное горе в семье Данилко: артист год скрывал смерть матери

17:07

В Сумской области Toyota столкнулась с грузовиком DAF: трое людей погибли от полученных травм

16:52

В Черновцах неадекват расстрелял авто, в котором были 3 детей

16:33

Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после публичного расставания

16:32

Северный поток – 2 превратится в руину: в Европарламенте объяснили тупик Газпрома Видео

16:16

"Гневное бормотание из Кремля": Польша предупредила об опасности Беларуси и спорах из-за границ

15:35

Украина через 20 лет может потерять свои черноземы, а Юг страны превратится в пустыню - ученый Видео

15:29

Одессу захлестнули сильные дожди: районы города оказались в воде, а река Балковская вышла из берегов Видео

15:16

Людей затянуло в насос: в Кривом Роге трое коммунальщиков погибли страшной смертью Видео

Реклама
15:15

Что нельзя делать на Михайлово чудо 19 сентября: приметы и запреты

15:01

Кто лучше всего защищен от COVID-19 и помогает ли вакцинация – ответ врача Видео

14:56

"Нож в спину": Франция побила горшки с США и Австралией из-за потери военного контракта на $40 млрд

14:50

Звезда сериала Моя улюблена Страшко Ирина Поплавская показала роскошную фигуру в бикини Видео

14:14

Шантаж Газпромом Европы из-за СП-2 грозит ударом Украине: города могут остаться без газа Видео

14:12

В оккупированном Крыму дерзко отреагировали на санкции СНБО из-за выборов в Госдуму Видео

14:05

Сбил 11-летнюю девочку на переходе и сбежал: в Николаеве 15-летний подросток устроил смертельное ДТП Видео

13:25

Стало известно, что сказал принц Филипп сыну Чарльзу за день до своей смерти

13:11

В Запорожье мужчина-"лайфхакер" отрекся от имени и фамилии, лишь бы не платить алименты на детей

12:59

Гимназиада зимой и мировой чемпионат по футболу: Зеленский объявил о двух крупных турнирах в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять