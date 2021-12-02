Массовая вакцинация от COVID-19 в Украине: Шмыгаль раскрыл планы властей по прививкам

В Украине планируют вакцинировать все взрослое население уже до конца года / УНИАН

До конца текущего года власти в рамках кампании по вакцинации от коронавируса в Украине собираются привить большинство взрослого населения страны. Прививочные пункты при религиозных организациях и собственный пример помогли развить процесс вакцинации. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом он рассказал в ходе встречи правительства с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций. Согласно планам властей, вакцинировать до конца 2021 года должны большинство взрослого населения. Глава правительства также поблагодарил собеседников за поддержку вакцинации.Читайте такжеОбязательная вакцинация от COVID-19: кого могут отстранить от работы с 9 декабря

"Собственный пример прививки и открытие пунктов вакцинации при религиозных организациях дало хороший толчок процессу в целом. Мы рассчитываем вакцинировать большинство взрослого населения до конца года. Это, несомненно, поможет сохранить много жизней", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В ноябре была опубликована статистика Минздрава, согласно которой каждый третий украинец сделал хотя бы одну прививку от коронавируса. Ведомство фиксировало всплеск вакцинации в стране, а эксперты прогнозировали дальнейший рост спроса на прививку.

В конце месяца министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил стремительный рост темпов вакцинации в Украине. По его словам, в ноябре сделали 6,5 миллионов прививок против COVID-19. Две прививки от коронавируса, по данным на 29 ноября, сделали около 35% украинцев.

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Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине не будет массовой обязательной вакцинации. Государство не ставит перед собой такой задачи. Однако Минздрав продолжит расширять список профессий, работники которых обязаны будут сделать прививку от коронавируса.

На втором этапе кампании по вакцинации против COVID-19 в Украине Минздрав расширил список профессий, работникам которых следует сделать прививку. Это сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг, а также люди, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступит в силу уже 9 декабря.