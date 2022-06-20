Массовое дезертирство на Харьковщине: сотни оккупантов РФ сбежали с позиций

В село Гороховатка зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом.
В селе Гороховатка Харьковской области несколько сотен российских оккупантов бросили свои позиции и сбежали в лес.
Сейчас дезертиров разыскивают. Об этом говорится в сообщении Боровского поселкового совета в Telegram.
В сообщении отмечается, что в Гороховатку зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом.
Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой, рассказали в поселковом совете.
"Расселились по селу. Есть информация, что около 200 рашистов после захода в село скрылись и прячутся в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут "свежие" колонны рашистов.
"Такое же движение "новобранцев" происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах близ села Пески-Радьковские", - добавили в поселковом совете.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краснодаре 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.
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