Массовое дезертирство на Харьковщине: сотни оккупантов РФ сбежали с позиций

Российские оккупанты в Украине / facebook.com/Mikokuk

В селе Гороховатка Харьковской области несколько сотен российских оккупантов бросили свои позиции и сбежали в лес.

Сейчас дезертиров разыскивают. Об этом говорится в сообщении Боровского поселкового совета в Telegram.

В сообщении отмечается, что в Гороховатку зашло большое количество российских военных, участвовавших в боях под Изюмом.

Оттуда они вернулись раненые, грязные, голодные и злые, с поврежденной техникой, рассказали в поселковом совете.

"Расселились по селу. Есть информация, что около 200 рашистов после захода в село скрылись и прячутся в лесу. Их командиры организуют поиски дезертиров", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что с купянского направления через Боровую, Пески-Радьковские и дальше в сторону Донецкой области идут "свежие" колонны рашистов.

"Такое же движение "новобранцев" происходит из Луганской области через Чернещину, Дружелюбовку на Лиман. Часть войск остается в лесах близ села Пески-Радьковские", - добавили в поселковом совете.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Краснодаре 12 бойцов ОМОНа категорически отказались ехать на войну в Украину. Они аргументировали свое решение незаконностью приказа.

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