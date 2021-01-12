Медик спрогнозировал, когда вторая волна COVID-19 сойдет на нет

По мнению Тараса Жиравецкого, ситуацию со второй волной коронавируса в Украине можно оценить вполне четко.
Вторая волна коронавируса понемногу спадает. Такое мнение в интервью порталу ТСН высказал известный медик и главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.
Свою позицию врач мотивировал тем, что в январе резко уменьшилось количество госпитализаций больных с COVID-19 по сравнению с декабрем 2020 года.
"Просто уже действительно большая часть украинцев переболела, то есть уже повторных заражений меньше. Мы думали, что пик второй волны придется на конец января, а такое впечатление, что пик второй волны у нас был в середине, в конце декабря. Тогда у нас было больше всего госпитализаций", — сказал Жиравецкий.
По мнению медика, в Украине вторая волна коронавируса будет спадать несколько месяцев.
"И если это так идет, то мы должны плавно опускаться. Единственное, что эта вторая волна как нарастала долго, несколько месяцев, так и несколько месяцев будет плавно спадать", — говорит Тарас Жиравецький.
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