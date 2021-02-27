Медики рассказали о состоянии пострадавшего во время пожара в Черновцах

Выяснились подробности пожара в больнице / Facebook.com/policebukovyna

Пострадавший в результате пожара, возникшего в одной из палат для больных COVID-19 в больнице в Черновцах, находится в крайне тяжелом состоянии, пишет УНИАН в субботу, 27 февраля.

По словам медиков ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи, пострадавшему пациенту 77 лет. Он находился на лечении в городской больнице №1 с двусторонней пневмонией.

Как сообщил один из врачей, у пенсионера тяжелые поражения тела.

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"Можете себе представить: голова, шея, туловище, руки циркулярно ... И все участки серые с обугленным эпидермисом. То есть все - глубокие ожоги 3-4 степени. Немного еще стопы, голени ... Процентов 75 поверхности тела", - сказал медик.

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