Медики рассказали о состоянии пострадавшего во время пожара в Черновцах

По словам медиков ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи, пострадавшему пациенту 77 лет.
Пострадавший в результате пожара, возникшего в одной из палат для больных COVID-19 в больнице в Черновцах, находится в крайне тяжелом состоянии, пишет УНИАН в субботу, 27 февраля.
По словам медиков ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи, пострадавшему пациенту 77 лет. Он находился на лечении в городской больнице №1 с двусторонней пневмонией.
Как сообщил один из врачей, у пенсионера тяжелые поражения тела.
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"Можете себе представить: голова, шея, туловище, руки циркулярно ... И все участки серые с обугленным эпидермисом. То есть все - глубокие ожоги 3-4 степени. Немного еще стопы, голени ... Процентов 75 поверхности тела", - сказал медик.
Пожар в больнице Черновцов - о чем ранее писал Главред:
- 27 февраля, в Черновцах в палате на 2-м этаже здания городской больницы № 1 произошел пожар, погиб пожилой мужчина.
- По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в палате "загорелась кислородная трубка (хлопок)".
- Первый заместитель начальника Управления ГСЧС в Черновицкой области Александр Айсюк сообщил, что в результате пожара в палате, где лечат больных COVID-19 пациентов, также пострадали два человека: один мужчина травмировался в результате пожара, а другой – надышался угарным газом.
- Один из пострадавших находится в реанимационном отделении с ожогами 3-4 степени. Он добавил, что мужчина находился в больнице с двусторонней тяжелой пневмонией.
- "С учетом возраста, это серьезное дело. К сожалению, шансов у него нет", - добавил врач.
Автор: Екатерина Трохимчук