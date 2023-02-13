Медведчук появился на белорусском ТВ и выдал новый бред об Украине

Кум Путина Виктор Медведчук пофантазировал о том, что существует "другая Украина, другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире".

Виктор Медведчук появился в эфире у белорусских пропагандистов / Фото УНИАН

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп и кум Путина Виктор Медведчук 12 февраля выступил в эфире белорусского телеканала. В интервью пропагандистам он разразился очередными лживыми заявлениями о том, что в Украине якобы "правит неонацизм", а украинцев "запугали и угрожают репрессиями".

Медведчук пофантазировал о том, что существует "другая Украина, другой голос, который должен быть услышан и в Украине, и в мире".

Этот голос, по версии кума Путина, якобы хочет не просто мира, а "дружеских отношений с Россией".

"Мы хотим, чтобы преступная власть канула в Лету. И это огромная работа, которую мы начали и которую будем проводить, чтобы поломать то информационное поле, которое, как туман, сегодня овеяло мнения, сознание украинцев, полное антироссийской истерии и построения антиРоссии в Украине", — сказал он.

Медведчук также утверждает, что миллионы граждан уезжают из страны не из-за полномасштабной войны, а из-за "политики и преступной власти Зеленского", в основе которой - "политика неонацизма".

"Сегодня надо развеять миф о том, что этот неонацизм поддерживается украинцами. Он не поддерживается 9-12 миллионами, покинувшими страну. Он не поддерживается миллионами, которые находятся в Украине, которых, к сожалению, загнали под лавку, запугали, угрожают репрессиями, уголовными преследованиями, издевательствами и насилием. Но это все нужно продемонстрировать, доказать, сделать, чтобы неонацизм прекратил существование на территории Украины", — добавил предатель.

Отметим, заявления Медведчука полностью опровергают соцопросы, проведенные в Украине. Так, отношение украинцев к жителям России и Беларуси продолжает ухудшаться. В августе негативно к россиянам относился 81% украинцев, 52% плохо относятся к белорусам. К россиянам, которые живут на территории Украины, отношение преимущественно нейтральное.

Соцопросы также говорят о том, что граждане Украины поддерживают президента Владимира Зеленского. Так, более половины украинцев считают, что политиком 2022 года стал именно Зеленский. На втором месте расположился главком ВСУ Валерий Залужный.

Где сейчас Медведчук

21 сентября 2022 года Украина и Россия провели обмен пленными. Киеву удалось освободить 215 украинских военных. Среди них 5 командиров с Азовстали – Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергей Волынский ("Волына"), Денис Шлег и Олег Хоменко. Обмен прошел в Черниговской области.

Всего в Украину вернулись более 100 бойцов Азова. На территорию РФ отправились 55 человек.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в Москву отправили обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука – кума главы России Владимира Путина. Только за одного Медведчука Украина смогла вернуть домой 200 человек.

Позже Медведчука с женой заметили в оккупированной Ялте в одном из кафе на набережной. До того момента никто не знал, где находится одиозный политик.

Другие новости: