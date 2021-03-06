"Меняем Словакию на Крым": Матовичу "прилетела ответка" за шутку о Закарпатье

Иван Корчок / Фото facebook.com/ivan.korcok

Скандал с неуместной шуткой премьер-министра Словакии о Закарпатье нашел продолжение. В Харькове 4 марта на здании консульства страны появилась надпись: "Меняем Словакию на Крым".

Глава Министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что данный инцидент показывает значимость слова во внешней политике, передает Denik N.

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.

При этом он напомнил, что уже извинился за высказывание премьер-министра Словакии о Закарпатье.

В Харькове неизвестные оставили надпись на консульстве Словакии / Фото соцсети

Напомним:

В Словакии произошел политический кризис после закупки российской вакцины Спутник V.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать "Закарпатскую Украину".

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на странное заявление премьер-министра Словакии. Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Справка. Закарпатская Украина – это территориальное образование, которое существовало в период с 1944 до 1946 года на территории освобожденного при содействии СССР от войск Германии и Венгрии Закарпатья. В период между двумя мировыми войнами Закарпатье входило в состав Чехословакии.

26 ноября 1944 года в Мукачево прошел первый съезд народных комитетов Закарпатской Украины, в рамках которого был принят манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. Высшим органом власти избрали Народную Раду Закарпатской Украины.

29 июня 1945 года СССР и Чехословакия подписали в Москве договор о том, что Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь в Конституции Чехословакии), по желанию населения воссоединяется со своей исконной родиной – Украиной и становится частью УССР.