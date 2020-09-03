УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мэри Поппинс, не возвращайся": в Сети высмеяли Верещук за полет в плаще и с зонтом

3 сентября 2020, 14:14

Кандидат в мэры Киева от Слуги народа решилась на крайне необычный предвыборный креатив.

Верещук
Ирина Верещук на съемках / скриншот из видео

Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

В ролике можно видеть, как Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма. Кандидат одета в желтый плащ, в руках у нее зеленый зонт. По всей видимости, в видео она предстанет в образе Мери Поппинс –легендарной няни-волшебницы, которая говорит с животными и умеет летать (главной героини нескольких австрало-английской писательницы Памелы Треверс).

Позднее стало известно, что ролик с Верещук снимал генеральный продюсер телеканала Наш Евгений Дудник – он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram кадр со съемок.

Настолько оригинальный способ агитации вызвал шквал шуток в социальных сетях и Telegram-каналах.

"Полякова не может понять, почему Гребенщикову петь можно, а ей, украинской артистке, нельзя. А тут еще Ирине Верещук разрешили летать на воздушном шаре. Но, если серьезно, если кто в личку мне сольет имя человека, придумавшего это дивное мероприятие, - буду обязана. У меня, как у Вани Усовича - свои списки, " – написала медиаменеджер Наталья Влащенко.

"Верещук на зеленом зонте и в бабушкиных мохеровых рейтузах с начесом, вне всяких сомнений, сделала мой день. Какая жизнь, такая и Мэри Поппинс, х*ле. Может, ее ветром унесет в Гондурас, кто знает. Теперь буду ждать, кто из *банатов посягнет на роль Бэтмена", − поглумилась блогер Елена Монова.

"Ирина Верещук личным примером показала, как надо поступить всем кандидатам от слуг народа, баллотирующимся в мэры. Надо стать Мэри Поппинс и улететь нахрен из города, в котором баллотируешься. Эксклюзивный момент. Ирина Верещук пытается улететь из Киева", − написал пользователь Ник Вест.

"С первой платформы отправляется зонт "Киев - Рава-Русская"", − сыронизировал музыкант Иван Марунич с намеком на то, что Верещук раньше была мэром городка Рава-Русская на Львовщине.

Если вы думаете, что наши "новые лица" креативные -то ошибаетесь.Они плагиатят даже чужой идиотизм и факапы .Когда Борис Джонсон баллотировался в мэры Лондона он решил эффектно полетать на канатной дороге и там застрял. Ржал весь мир,не только Лондон. И вот вам -Верещук. Ей кажется наверняка что она мега-креативна,даже не задумывается,что таким образом плагиатит чужую глупость. P.S.Так и хочется заорать: "Мэри Поппинс, пожалуйста, не возвращайся!", − провела интересную параллель пользовательница Ирина Серова.

"Когда всю страну превратили в дешевый цирк. Верещук и СН снимают "предвыборную рекламу". Вопрос: а почему не в цирке? Это политика или это издевательство над страной. Куда она летит? Какое это имеет отношение к местному самоуправлению и избирательной программы. Простите, слов нет. Куда еще ниже и тупее?", − написал политический эксперт Андрей Смолий.

"А шо такое? Нормальный креатив. Главное — честный. Спустили киевлянам на зеленом зонтике не пойми что. Апдейт. Говорят, провисела так на кране с пяти утра до восьми. Бедняжка!", − написала журналистка Алена Яхно.

Напомним, ранее Народный депутат от Слуги народа, кандидат в мэры Киева Ирины Верещук в категорической форме отвергла утверждение о том, что покупала десятками тысяч ботов для своей страницы в Instagram.

Ирина Верещук Слуга народа Мэри Поппинс выборы мэра Киева 2020
Сейчас вы просматриваете новость «"Мэри Поппинс, не возвращайся": в Сети высмеяли Верещук за полет в плаще и с зонтом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:28
Почему не уходит вес: 7 причин
14:22
Порошенко начал подготовку к досрочным выборам мнение
14:14
"Мэри Поппинс, не возвращайся": в Сети высмеяли Верещук за полет в плаще и с зонтом Видео
14:06
"Северный поток платит за Новичок": в ФРГ требуют наказать режим Путина Видео
13:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 сентября: кому грозит тяжелая зависимость Видео
13:26
Отравление Навального Новичком: у Путина ответили на обвинения Видео
13:12
Марина Порошенко идет в мэры Киева, эксперт оценил ее шансы
12:49
Инфекционист спрогнозировал конец пандемии коронавируса Видео
12:48
Похудение и жиросжигание: 8 чаев-"супергероев" Видео
12:47
Лукашенко пошел на обострение и выдвинул новое обвинение против Украины Видео
12:23
Гордый быть украинским: как наш бренд, смело и со вкусом, покорил мир новости компании
12:05
Эксперт раскрыл интересный факт насчет устриц Видео
11:57
Жара вернется: синоптик дала неожиданный прогноз на сентябрь Видео
11:37
"Полнейший фарт": кому светит встреча с кармическим партнером Видео
11:34
"Лысый выхухоль": "слуга народа" обвинил Шмыгаля в коррупции
11:33
Прививка от кори: побочные эффекты и связь с аутизмом Видео
11:09
Коронавирус в Киеве не утихает: еще почти 300 больных и новые жертвы Видео
11:02
Рак простаты: мужчины с этой особенностью в зоне риска Видео
10:54
"Деда подставили": представитель ОРДО объяснил скандальные заявления Фокина Видео
10:52
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - якие дни благоприятные
10:47
Комания Маска запустит 60 новых спутников Starlink: онлайн-трансляция Видео
10:36
Смертельное ДТП с участием Ефремова: актер признал свою вину Видео
10:33
"За чертой здравого смысла": Степанов рассказал, где ожидается вспышка коронавируса Видео
10:03
Эксперт рассказал, как во времена СССР уничтожили украинскую кухню
09:59
Порошенко "штурмует" Киев: в ЕС нашли неожиданную кандидатуру на выборы – источник Видео
09:40
"Тихо смыли кровь": СМИ узнали подробности перестрелки под Киевом
09:29
"Не хотели убить": адвокат сказал, зачем Навальный отравлен Видео
09:12
Не возраст: врач рассказал, что влияет на течение болезни у зараженных COVID-19 Видео
09:02
"Десятки очагов возгорания": на Луганщине огонь повредил много домов, пострадали военные
08:44
Лукашенко согласился исполнить мечту Путина мнение
08:42
Коронавирус в Украине установил антирекорд по числу жертв за сутки Видео
08:26
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 сентября: неожиданный "удар" в сердце Видео
08:15
"Много крови": под Мелитополем расстреляна маршрутка – СМИ
07:59
Коронавирус отпуск не брал: COVID-показатели в ЕС вернулись к уровню марта Видео
07:31
В США потребовали остановить Северный поток-2 из-за отравления Навального Видео
06:59
Под Киевом произошла стрельба в кафе, есть раненые Видео
06:55
Турция и Греция в шаге от войны: к чему готовиться Украине мнение
06:29
Союзное государство Украины и Беларуси: стало известно о просьбах Лукашенко к ЕС Видео
06:01
В моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х: фото Фото
05:36
Может быть ключевым: ученые назвали новый симптом коронавируса Видео
05:14
"Пополнят ряды лузеров": одному знаку Зодиака грозят измены и суды Видео
04:22
Спереди - бизнес, сзади - концерт: самые модные мужские стрижки осени с фото Фото
03:50
Народный синоптик сказал, когда в Украине наступит бабье лето Видео
03:12
Врач объяснил, почему коронавирус поражает не всех Видео
02:18
Стало известно, как связана ходьба на цыпочках и похудение
00:52
"Если меня бьют палками, я не даю денег": режиму Лукашенко предрекли катастрофу Видео
00:20
Вкусный и гадкий: ученые нашли новый вред для тела от фаст-фуда
02 сентября, среда
23:57
Новый антирекорд: коронавирус в Украине за сутки заразил почти 2500 человек Видео
23:28
В Украине изменится погода: в каких областях пройдут грозы Видео
22:58
"Бесчеловечная расправа": в МИД Украины отреагировали на отравление Навального
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять