"Мэри Поппинс, не возвращайся": в Сети высмеяли Верещук за полет в плаще и с зонтом

Ирина Верещук на съемках / скриншот из видео

Нардеп от Слуги народа (политсилы президента Зеленского) Ирина Верещук, которую партия выдвинула кандидатом в меры Киева, снялась в необычном видеоролике. Народную избранницу подняли в воздух над пешеходным мостом, который ведет от арки Дружбы народов к Владимирской горке.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

В ролике можно видеть, как Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма. Кандидат одета в желтый плащ, в руках у нее зеленый зонт. По всей видимости, в видео она предстанет в образе Мери Поппинс –легендарной няни-волшебницы, которая говорит с животными и умеет летать (главной героини нескольких австрало-английской писательницы Памелы Треверс).

Позднее стало известно, что ролик с Верещук снимал генеральный продюсер телеканала Наш Евгений Дудник – он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram кадр со съемок.

Настолько оригинальный способ агитации вызвал шквал шуток в социальных сетях и Telegram-каналах.

"Полякова не может понять, почему Гребенщикову петь можно, а ей, украинской артистке, нельзя. А тут еще Ирине Верещук разрешили летать на воздушном шаре. Но, если серьезно, если кто в личку мне сольет имя человека, придумавшего это дивное мероприятие, - буду обязана. У меня, как у Вани Усовича - свои списки, " – написала медиаменеджер Наталья Влащенко.

"Верещук на зеленом зонте и в бабушкиных мохеровых рейтузах с начесом, вне всяких сомнений, сделала мой день. Какая жизнь, такая и Мэри Поппинс, х*ле. Может, ее ветром унесет в Гондурас, кто знает. Теперь буду ждать, кто из *банатов посягнет на роль Бэтмена", − поглумилась блогер Елена Монова.

"Ирина Верещук личным примером показала, как надо поступить всем кандидатам от слуг народа, баллотирующимся в мэры. Надо стать Мэри Поппинс и улететь нахрен из города, в котором баллотируешься. Эксклюзивный момент. Ирина Верещук пытается улететь из Киева", − написал пользователь Ник Вест.

"С первой платформы отправляется зонт "Киев - Рава-Русская"", − сыронизировал музыкант Иван Марунич с намеком на то, что Верещук раньше была мэром городка Рава-Русская на Львовщине.

Если вы думаете, что наши "новые лица" креативные -то ошибаетесь.Они плагиатят даже чужой идиотизм и факапы .Когда Борис Джонсон баллотировался в мэры Лондона он решил эффектно полетать на канатной дороге и там застрял. Ржал весь мир,не только Лондон. И вот вам -Верещук. Ей кажется наверняка что она мега-креативна,даже не задумывается,что таким образом плагиатит чужую глупость. P.S.Так и хочется заорать: "Мэри Поппинс, пожалуйста, не возвращайся!", − провела интересную параллель пользовательница Ирина Серова.

"Когда всю страну превратили в дешевый цирк. Верещук и СН снимают "предвыборную рекламу". Вопрос: а почему не в цирке? Это политика или это издевательство над страной. Куда она летит? Какое это имеет отношение к местному самоуправлению и избирательной программы. Простите, слов нет. Куда еще ниже и тупее?", − написал политический эксперт Андрей Смолий.

"А шо такое? Нормальный креатив. Главное — честный. Спустили киевлянам на зеленом зонтике не пойми что. Апдейт. Говорят, провисела так на кране с пяти утра до восьми. Бедняжка!", − написала журналистка Алена Яхно.

Напомним, ранее Народный депутат от Слуги народа, кандидат в мэры Киева Ирины Верещук в категорической форме отвергла утверждение о том, что покупала десятками тысяч ботов для своей страницы в Instagram.