Место основного удара русских сил уже определено, – полковник ВСУ

Место основного удара русских сил уже определено / Коллаж фото Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Российские оккупанты активно готовятся к обороне на левобережье Херсонской области, но и планируют нанести удары на других направлениях.

Полковник запаса, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан в комментарии 24 каналу отметил, что российские захватчики не теряют надежды изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

По его словам, оккупанты готовятся к наступательной операции на Востоке Украины.

"Место основного удара русских сил уже определено. Россияне последние несколько месяцев пытаются осуществить наступательные действия на линии Донецкого фронта. Это участок более 100 километров – от Угледара до Белогоровки под Лисичанском", - рассказал Свитан.

Он отметил, что украинские войска в этом районе сдерживают давление врага, проводя маневровую оборону. Также украинские подразделения в Донецкой области будут усилены частями, которые освободились с правого берега Днепра в Херсонской области.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

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