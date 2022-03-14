"Метинвест" доставил транспорт, топливо и продукты пострадавшим от агрессии РФ

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Компания "Метинвест" доставила для нужд защитников Кривого Рога самосвалы, бортовой и грузопассажирский транспорт. Он понадобится на перевозках, передислокациях и укреплении позиций. Также горняки передали примерно 7000 литров топлива для заправки автомобилей.

Об этом сообщили в компании, передает "5 канал".

Также в Запорожье гуманитарный рейс привез пищевые продукты, из которых в дальнейшем будут сформированы продуктовые наборы для пострадавших от агрессии РФ. На первом этапе волонтеры"Метинвеста" в специальном хабе сформируют 12800 недельных наборов первой потребности для украинцев.

Затем помощь направят прежде всего в города присутствия предприятий группы SCM, где она сейчас наиболее необходима. Поставка гуманитарной помощи организована из Польши, Румынии, Нидерландов, Германии, Италии и стран Прибалтики.

"Метинвест" продолжает вырабатывать кислород для украинских больниц. В течение недели, с 27 февраля по 6 марта, предприятия группы бесплатно передали 73 тонны кислорода в медучреждения Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Это крайне необходимая помощь для лечения больных COVID-19.

Сейчас, когда в режим горячей консервации переведены ММКИ, Азовсталь и Запорожсталь, все потребности больниц в кислороде будет удовлетворять производство Каметстали.