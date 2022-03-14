"Метинвест" продолжает производить кислород для больниц и помогает пострадавшим от войны

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Сейчас в режим горячей консервации переведены ММКИ, Азовсталь и Запорожсталь, поэтому все потребности больниц в кислороде будет удовлетворять производство Каметстали.

Это крайне необходимая помощь для лечения больных COVID-19, сообщает 24 канал.

"Метинвест" также присоединяется к помощи жителям городов и украинским воинам.

В частности, автотранспортные цеха криворожских предприятий "Метинвеста" Рината Ахметова и Вадима Новинского передали на нужды территориальной обороны более 20 автомобилей. Для нужд защитников Кривого Рога предоставили самосвалы, бортовой и грузопассажирский транспорт. Он понадобится на перевозках, передислокациях и укреплении позиций. Также горняки передали примерно 7000 литров топлива для заправки автомобилей.

Кроме этого, Фонд Рината Ахметова отправил в Запорожье гуманитарный рейс. Он состоял из продуктов питания, из которых впоследствии сформировали продуктовые наборы для пострадавших от агрессии России.

На первом этапе волонтеры "Метинвеста" в специальном хабе сформировали 12 800 недельных наборов первой необходимости для украинцев. Впоследствии помощь направили прежде всего в города присутствия предприятий группы SCM, где она сейчас наиболее необходима. Поставка гуманитарной помощи организована из Польши, Румынии, Нидерландов, Германии, Италии и стран Прибалтики.