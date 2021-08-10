МИД Украины вызвало "на ковер" белорусского дипломата из-за оскорблений Лукашенко

МИД Украины выразил протест Беларуси / УНИАН

Сегодня, 10 августа, министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, Кириллу Камышеву выразили решительный протест в связи с грубыми заявлениями Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции.

"Белорусского дипломата предостерегли, что высказанная Лукашенко готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями. Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права", - говорится в сообщении.

При этом у белорусской стороны запросили объяснение в связи с допуском на территорию Беларуси так называемых "прокуроров" из оккупированного Луганска для допроса журналиста Романа Протасевича.

"В случае подтверждения, это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", - говорится в сообщении МИДа.

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В МИД также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь российским президентом.

Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы.

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Заявления Лукашенко об Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Белорусский глава государства Александр Лукашенко допустил признание Минском оккупированного Крыма территорией России. Он считает, что после ухудшения отношений с Киевом у него теперь "развязаны руки" по вопросам Украины. Причем за ним "не заржавеет" в том случае, если подобное решение будет принято крупным российским бизнесом.

При этом Лукашенко лично обвинил президента Украины Зеленского в "поставке боевиков" и "оружия" на территорию Беларуси. По его мнению, Зеленский якобы в РБ поставляет и "взрывчатку".

Кроме того, Лукашенко пригрозил придти в Украину через белорусско-украинскую границу без оружия, получить поддержку "90% украинцев" и "вернуть Украину".