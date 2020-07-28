"Взять и сократить": Саакашвили предложил радикальную реформу судов в Украине

Саакашвили / УНИАН

Национальный совет реформ при президенте Украины предложил радикально уменьшить количество судов в Украине (с 764 до 200) и создать единый орган контроля над ними.

Об этом во вторник, 28 июля 2020 года, рассказал руководитель учреждения Михаил Саакашвили (экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области).

По его словам, в рамках реформы судебной системы Нацсовет предлагает:

Ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, Государственная судебная администрация) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы. Он будет заниматься переаттестацией и подбором судей, рассмотрением дисциплинарных жалоб, мониторингом добропорядочности судей, и материально-техническим обеспечением судей;

Провести конкурсы на должность судей. Это необходимо в связи с тем, что в системе наблюдается кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей;

Изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидировать отдельные системы хозяйственных судов и административных судов);

Автоматизировать процессы в судах (реализовать проект "Суд в смартфоне");

Создать конкурентную систему для разрешения гражданских, семейных и хозяйственных споров;

Внедрить практику суда присяжных в категориях по особо важным и социально опасным преступлениям;

Ликвидировать монополию проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах;

Пересмотреть статус Верхового суда, где будет сформирована прецедентная практика;

Провести референдум касательно дальнейшей судьбы Конституционного суда Украины для того, чтобы граждане решили, ликвидировать этот орган или позволить ему функционировать далее.

Напомним, ранее Михаил Саакашвили заявил о том, что Украине всерьез грозит раскол.

"Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии", ‒ рассказал он.