Министерство инфраструктуры запустило рейсы из Измаила в румынский порт Тульча

С 9 марта 2022 года украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) – Тульча (Румыния). Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своем официальном Телеграм-канале.

"Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют: отправление будет проходить от причалов морского вокзала города Измаил дважды в день – в 8.00 и 14.00. Прибытие в Румынию, соответственно, в 10.30 и 15.30.