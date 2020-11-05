Минздрав ошарашил сроками введения карантина выходного дня

Степанов назвал сроки введения карантина выходного дня / УНИАН

Из-за увеличения количества случаев коронавируса в нашей стане уже со следующей недели могут усилить ограничения в нерабочие дни.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу Право на владу, такие меры должны помочь в определенной мере разорвать цепи передачи вируса из-за ограничения общения между людьми.

"Когда мы смотрим на ситуацию в стране, то понимаем, что не можем ввести локдаун, как это делают в некоторых странах. Ни на две, ни на три недели. Потому мы вынуждены вводить жесткий карантин на субботу и воскресенье. В эти дни у нас будут работать продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все остальное должно не работать", - отметил Степанов.

Он также подчеркнул, что количество госпитализированных пациентов с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза.

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"На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тысячи граждан. Эта цифра почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября. У нас сейчас 52 тысячи коек, еще мы можем увеличить на 20 тысяч коек. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем город Киев, Одесса, Донецкая область - Краматорск", - сказал Степанов.

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