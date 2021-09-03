Младшему всего месяц: суд избрал меру пресечения водителю, авто которой раздавило маму трех детей

Подозреваема может выйти под залог / скриншот с видео

В городе Кропивницкий суд избрал меру пресечения 28-летней водителю, которая насмерть сбила молодую женщину. Ближайшие два месяца она проведет в СИЗО.

"Мера пресечения — содержание под стражей сроком на 60 дней. Определить размер залога в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, что составляет 340 000 500 гривен", — говорится в решении суда, пишет " ТСН ".

Вышла купить смесь для месячного малыша

Трагедия произошла на центральной улице Светловодска. Мать троих детей, младшему из которых всего месяц, вышла из дома рано утром, чтобы купить детское питание. 27-летняя женщина как раз стояла у банковского терминала, когда легковушка вылетела на площадку и врезалась в нее. Она от полученных травм скончалась в больнице.

Кадры с места аварии / скриншот с видео

Подозреваемая была трезвая

Женщина, которая была за рулем авто, получила травмы головы и ноги. Согласно выводам экспертиз, она была трезвая. Подозреваемую доставили в суд на инвалидной коляске. Женщина плакала и просила прощения.

"Я не хотела, чтобы так получилось. На моей стороне движения ежик перебегал дорогу. Я хотела его объехать. Выехал на встречную полосу, там не было машин. Услышала звук, как хлопок, и далее - нижняя часть тела зажата в авто, верхней - влетела в стекло", — рассказала женщина в зале суда.

Ранее мы писали, что авария в Светловодске произошла около 4 утра. Автомобиль летел с бешеной скоростью, говорят свидетели аварии, и перед столкновением даже не тормозил. Кроме водителя, в авто находились еще четыре человека. Двум из них — водителю и пассажиру — понадобилась медицинская помощь. Однако их травмы жизни не угрожают, говорят медики.