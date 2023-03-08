Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

Сослуживцы 163-го батальона 119-й бригады узнали Александра Мациевского на опубликованном видео.

Александр Мациевский / Фейсбук Е.Нечитайловой

Военнослужащий из Нежина Черниговской области Александр Мациевский, который был в составе 163-го батальона 119-й бригады, мог быть безоружным пленным бойцом, которого под запись расстреляли российские оккупанты.

Об этом рассказала в Facebook Евгения Нечитайлова, которая является спутницей командира взвода Александра Галицкого, где служил Мациевский. По ее словам, сослуживцы узнали Мациевского на опубликованном видео.

"В связи с тем, что ребята не сидят в соцсетях, они увидели видео расстрела позже других, все без исключения его узнали, и начали собирать доказательства идентификации личности, которые у них есть, для дальнейшего расследования. Однако с этим есть сложности, потому что одну версию на тот момент уже поспешили объявить", — рассказала она.

видео дня

При этом в комментариях под своим сообщением она уточнила, в день его исчезновения Мациевского, который вместе с подразделением выполнял задачи (30 декабря 2022 года) в районе Бахмута и Соледара еще не было снега — что соответствует кадрам видео. В то время как Тимофей Шадура исчез 3 февраля 2022 года в районе Бахмута, когда на всех позициях там уже выпал снег и местность покрылась льдом и снежным покровом.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов уточнил, что видео расстрела пленника зафиксировало последние секунды жизни именно Мациевского.

При этом он назвал ключевые факторы в пользу этой версии:

на прижизненном фото Мациевского есть характерная примета — закрытый пластырем ушиб над правой бровью (полученный примерно за две недели до гибели), а на видео военный тоже имеет след от ушиба над правой бровью;

приметой является и зеленый шеврон ВСУ, подаренный бойцу его командиром взвода ("он имеет особенности, поскольку делался по заказу", утверждает Бутусов, которому также было предоставлено фото шеврона);

посмертная судебно-медицинская экспертиза, которая была сделана перед похоронами Мациевского, засвидетельствовала пулевые отверстия как раз в тех местах, где попадали и пули на видео;

на фото из морга "четко видны пулевые отверстия в тех местах, где попадали пули на видео", добавил журналист.

/ Фейсбук Е.Нечитайловой

Что известно об Александре Мациевском

Ему было 42 год. Жил в Нежине, ранее не имел опыта военной службы, однако после начала полномасштабного российского вторжения пошел добровольцем. В Нежине у погибшего героя остались мама и 19-летний сын.

Подразделение Мациевского было переброшено в район Бахмута в ноябре 2022 года, где выполняло задания около месяца, рассказал Бутусов. Мациевский пропал без вести 30 декабря 2022 года после 12-часового боя. Известно, что утром в этот день рота огневой поддержки, в которой Александр Мациевский был снайпером.

По его словам, завязался встречный бой, который длился по всей позиции в течение 12 часов. В итоге Нежинская терроборона удержала лесопосадку и все позиции, кроме одной: во время боя связь с группой бойцов и Александром Мациевским была потеряна. Попытки его взвода добраться до этих позиций столкнулись с огнем врага: очевидно, позицию захватили.

Расстрел пленного бойца ВСУ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийцы украинского военнопленного будут найдены.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц", — заявил он в видеообращении.

"Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки дала свободу для Украины", — подчеркнул президент.

Как известно, в Сети появилась запись расстрела оккупантами РФ пленного бойца ВСУ после того, как он сказал фразу "Слава Украине".

Позже стало известно, что пленным украинским военнослужащим, которого под запись расстреляли российские оккупанты после того, как он сказал фразу "Слава Украине", был боец 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофей Николаевич Шадура.

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