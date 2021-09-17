Молотком пытался разобрать снаряд: на Черкасчине трагически погиб 14-летний подросток

Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью/ скриншот видео полиции

В Черкасской области погиб 14-летний подросток в результате подрыва на снаряде. Парень нашел опасный предмет времен Второй мировой войны и пытался его разобрать.

Трагический инцидент произошел в селе Крупское Золотоношского района Черкасской области. Подросток нашел снаряд с донным подрывателем калибра 45 мм времен Второй мировой войны, рассказали в полиции.

Снаряд разорвало прямо перед ребенком / скриншот видео полиции

Когда остался дома один, то попытался его разобрать. Парень поместил взрывное предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался.

Тревогу забили соседи

Первыми неладно заподозрили соседи, которые вызвали скорую помощь, полицию и спасателей. Мальчик получил телесные повреждения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму, несовместимую с жизнью.

Читайте такжеМощный взрыв в Карпатах: очевидец рассказал печальные подробностиБыло открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка).

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Сейчас следователи проверяют обстоятельства и все детали происшествия. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось отом, что в Киеве произошел мощный взрыв в недостроенном здании на территории психиатрической больницы на улице Кирилловской в Подольском районе. Погиб человек.