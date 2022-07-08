Мощно накрыли огнем: российские журналисты оконфузились и слили позиции оккупантов на Донбассе

В результате успешной операции защитников Украины пять российских солдат погибли.
Украинские защитники мощно отработали по оккупантам. Так, военный корреспондент пропагандистского издания Известия Валентин Трушнин 30 июня показал удары "танковой карусели" ВС РФ по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
В Telegram-канале СтратКом ВСУ сообщают, что с помощью этого репортажа защитники нашей страны вычислили местонахождение оккупантов и накрыли вражескую технику огнем.
В его распоряжении оказалось обращение матерей солдат воинской части №74325 из города Знаменск (РФ), пожаловавшихся на "слив" данных журналистом.
В письме сказано, что Трушнин "рассекретил места базирования военной техники и личного состава" оккупантов. В результате этого позиции противника оказались под ударом тяжелой артиллерии ВСУ.
В результате успешной операции защитников Украины пять российских солдат погибли, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
"Со своей стороны хотим поблагодарить Валентина Трушина за своевременную и точную информацию. По возвращению в Украину его уже ожидает очередное денежное вознаграждение", – пошутили авторы "СтратКома ЗСУ".
Отметим, что в своем сюжете пропагандист использовал дрон, чтобы показать выстрелы из танков. Когда вражеский танк подъезжал к деревьям, чтобы начать стрельбу, в кадр военкора попал окружающий ландшафт.
Материал Трушина до сих пор виден на сайте пропагандистского издания.
Война в Украине
Как ранее сообщали, львовские десантники мощно покрошили оккупантов за один день.
Так, только за 7 июля они уничтожили 12 российских танков, 5 БТРов и один грузовик врага всего за одни сутки.
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