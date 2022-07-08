Мощно накрыли огнем: российские журналисты оконфузились и слили позиции оккупантов на Донбассе

Война в Украине / УНИАН

Украинские защитники мощно отработали по оккупантам. Так, военный корреспондент пропагандистского издания Известия Валентин Трушнин 30 июня показал удары "танковой карусели" ВС РФ по позициям Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

В Telegram-канале СтратКом ВСУ сообщают, что с помощью этого репортажа защитники нашей страны вычислили местонахождение оккупантов и накрыли вражескую технику огнем.

В его распоряжении оказалось обращение матерей солдат воинской части №74325 из города Знаменск (РФ), пожаловавшихся на "слив" данных журналистом.

В письме сказано, что Трушнин "рассекретил места базирования военной техники и личного состава" оккупантов. В результате этого позиции противника оказались под ударом тяжелой артиллерии ВСУ.

В результате успешной операции защитников Украины пять российских солдат погибли, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

"Со своей стороны хотим поблагодарить Валентина Трушина за своевременную и точную информацию. По возвращению в Украину его уже ожидает очередное денежное вознаграждение", – пошутили авторы "СтратКома ЗСУ".

Отметим, что в своем сюжете пропагандист использовал дрон, чтобы показать выстрелы из танков. Когда вражеский танк подъезжал к деревьям, чтобы начать стрельбу, в кадр военкора попал окружающий ландшафт.

Материал Трушина до сих пор виден на сайте пропагандистского издания.

Война в Украине

Как ранее сообщали, львовские десантники мощно покрошили оккупантов за один день.

Так, только за 7 июля они уничтожили 12 российских танков, 5 БТРов и один грузовик врага всего за одни сутки.

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