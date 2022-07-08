"Ребята, так держать": львовские десантники мощно покрошили оккупантов за один день

Если подсчитать потери врага за 6 и 7 июля, то наши военные уничтожили больше чем танковую роту.
Львовские десантники уничтожили 12 российских танков, 5 БТРов и один грузовик врага всего за одни сутки.
Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, результативный день выдался у военных.
"Такое тяжелое, но результативное выдалось 7 июля для бойцов 80 отдельной десантно-штурмовой бригады во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией", - написал он.
По его словам, "если подсчитать потери врага за 6 и 7 июля, то наши военные уничтожили больше чем танковую роту".
"Ребята, так держать! Продолжайте!", - добавил глава Львовской ОВА.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты все чаще ведут разговоры со своими родными, в которых говорят, что не хотят воевать, поэтому пишут рапорты на увольнение.
В частности, оккупант просит родственников обращаться в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы.
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