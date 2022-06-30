Украинские десантники проявили "жест доброй воли": уничтожена колонна техники оккупантов

Подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ отлично поработало.
Украинские десантники уничтожили колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов.
Видео работы реактивной артиллерии Житомирской бригады ДШВ обнародовали в своем Телеграм.
На опубликованных кадрах зафиксировано успешное нанесение огневого поражения реактивно-артиллерийским подразделением 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ по автомобильной колонне с боекомплектом российских оккупантов.
Напомним, вблизи оккупированного россиянами Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота РФ. Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, вражеский катер сделал "жест доброй воли".
Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее отмечал, что война не закончится быстро, но Украина имеет шанс вернуть все свои территории. По его словам, вторжение России в Украину можно было остановить путем переговоров только в начале. Однако после зверств оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах была пройдена точка невозврата, и уже никакие переговоры не могут завершить эту войну.
Смотрите новости Донбасса онлайн:
Читайте также:
- ВСУ нанесли 10 ударов по Змеиному: уничтожен ЗРК Панцирь-С1 оккупантов
- ВСУ уничтожили российских диверсантов на Запорожье: в плен попал солдат-уголовник из "ДНР"
- ВСУ ударили из авиации по армии РФ на юге: уничтожили 2 склада, РСЗО "Ураган" и десятки россиян