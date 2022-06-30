Украинские десантники проявили "жест доброй воли": уничтожена колонна техники оккупантов

Украинские десантники уничтожили колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов / скриншот

Украинские десантники уничтожили колонну автомобильной техники с боекомплектом оккупантов.

Видео работы реактивной артиллерии Житомирской бригады ДШВ обнародовали в своем Телеграм.

На опубликованных кадрах зафиксировано успешное нанесение огневого поражения реактивно-артиллерийским подразделением 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ по автомобильной колонне с боекомплектом российских оккупантов.

Напомним, вблизи оккупированного россиянами Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота РФ. Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, вражеский катер сделал "жест доброй воли".

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее отмечал, что война не закончится быстро, но Украина имеет шанс вернуть все свои территории. По его словам, вторжение России в Украину можно было остановить путем переговоров только в начале. Однако после зверств оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах была пройдена точка невозврата, и уже никакие переговоры не могут завершить эту войну.

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