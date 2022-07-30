Мощные взрывы и черный столб дыма: РФ нанесла удар по Харькову

В Харькове прогремели новые взрывы / pixabay.com

Российские оккупационные войска нанесли новый удар по Харькову. В субботу днем, 30 июля, местные жители слышали мощные взрывы.

При этом воздушная тревога заранее не объявлялась, сообщает Суспільне.

Отмечается, что, по информации харьковчан, взрыв произошел в Индустриальном районе города.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов в Telegram уточнил, что прилет был по району тракторного завода.

Мэр просит всех быть внимательными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что российские войска, которые находятся на Харьковщине, были вынуждены перейти к пассивной обороне.

По данным Института изучения войны, российские власти планируют частично или полностью аннексировать Харьковскую область. Они не собираются ограничиваться Донбассом и югом Украины. На это указывают действия и заявления оккупационной "власти", которую захватчики назначили на временно занятых ими территориях области.

В ОП отреагировали на приказ Путина захватить всю Харьковскую область. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия будет убивать украинцев, разрушать здания, сжигать украинские земли, если не будет иметь возможности захватить желаемые территории. Это единственный план Путина.

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