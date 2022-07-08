Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФ

В Херсонской области новый пожар на складах оккупантов РФ / Скриншот

В Херсонской области горит еще один армейский склад российских оккупационных войск.

Об этом в своем Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военно-гражданской администрации Сергей Хлань.

По его данным, склад оккупантов РФ горит в поселке Киселевка.

Советник главы ОВА уточнил, что пожар возник на территории завода Полимер.

"По предварительной информации, горит завод Полимер в Киселевке, в котором вероятно находился склад российских военных", - добавил Хлань.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что за последние 10 дней с помощью американских РСЗО было уничтожено не менее 20 вражеских складов с боеприпасами.

Арестович говорит, что появление у ВСУ HIMARS поломало концепцию наступления путинской армии в Украине.

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