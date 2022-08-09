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Мощный "прилет" по Крыму: перепуганный Аксенов сообщил о жертве

9 августа 2022, 20:20

Оккупационные власти утверждают, что они "контролируют ситуацию".

взрыв в Крыму, Сергей Аксенов
Сергей Аксенов прокомментировал прилеты по Крыму / Коллаж фото Facebook/Сергей Аксенов, скриншот видео

"Власть" аннексированного Крыма до сих пор не может оправиться от мощного удара по военному аэродрому оккупантов на полуострове, который нанесли бойцы ВСУ. Там сообщают только об одной жертве, но можно предположить, что на самом деле их больше. Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Он пытается всех убедить, что ситуация в Крыму контролируема оккупантами.

"К сожалению, один человек погиб... общей эвакуации по району нет. Отселены только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома", - сказал Аксенов.

Мощный удар по Крыму

Напомним, серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при нагрузке топлива.

Следует отметить, что до 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк РФ. В его составе находятся преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение аннексия Крыма Сергей Аксенов
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