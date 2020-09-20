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Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина

20 сентября 2020, 23:31

Сейчас проводится расследование инцидента.

В Киеве на пивоврне прогремел взрыв

Сегодня в Голосеевском районе столицы прогремел мощный взрыв на пивоварне, в результате которого пострадали двое работников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Взрыв произошел около 16 часов на предприятии по улице Пироговский путь. Предварительно, взрыв произошел во время сварочных работ. Пострадавшим сейчас оказывают медицинскую помощь.

"Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", - добавили в полиции.

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Позже стало известно о том, что предварительной причиной взрыва стал газовый баллон.

Об этом заявил генеральный директор компании Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко в Facebook.

По его словам, предварительно установлено, что взрыв произошел из-за нарушения работниками подрядчика техники безопасности во время сварочных работ. Сейчас проводится расследование инцидента.

"Взрыв произошел тогда, когда двое работников подрядной организации выполняли сварку технических люков на крыше очистных сооружений. Один из них получил ссадины, госпитализация не понадобилась. Крыша очистных сооружений повреждена", - рассказал он.

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