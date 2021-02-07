Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре

В Черновцах прогремел взрыв в торговом центре / molbuk.ua

Взрыв в торговом центре Майдан в Черновцах мог произойти из-за неисправности бойлера.Об этом сообщил директор ТЦ Владимир Руснак.

По его словам, бойлер был размещен в складском помещении на третьем этаже торгового центра, сообщает Суспильне.

В то же время Руснак опроверг распространенную в социальных сетях версию о том, что якобы взрыв произошел из-за разрыва газового баллона.

"Там нет газовых баллонов", - сообщил директор ТЦ.

По словам Руснака, в результате взрыва в ТЦ Майдан повреждены внутренние гипсокартонные перегородки, треснуло окно. Пострадавших нет.

Сейчас в ТЦ Майдан возобновили прием посетителей на первом и втором этажах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, следователи решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

/ molbuk.ua

Взрыв в Черновцах: