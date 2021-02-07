Мощный взрыв в Черновцах: названа причина ЧП в торговом центре

В результате взрыва в ТЦ Майдан повреждены внутренние перегородки, треснуло окно.
Взрыв в торговом центре Майдан в Черновцах мог произойти из-за неисправности бойлера.Об этом сообщил директор ТЦ Владимир Руснак.
По его словам, бойлер был размещен в складском помещении на третьем этаже торгового центра, сообщает Суспильне.
В то же время Руснак опроверг распространенную в социальных сетях версию о том, что якобы взрыв произошел из-за разрыва газового баллона.
"Там нет газовых баллонов", - сообщил директор ТЦ.
По словам Руснака, в результате взрыва в ТЦ Майдан повреждены внутренние гипсокартонные перегородки, треснуло окно. Пострадавших нет.
Сейчас в ТЦ Майдан возобновили прием посетителей на первом и втором этажах.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, следователи решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Взрыв в Черновцах:
- Утром в воскресенье, 7 февраля, в Черновцах произошло ЧП - в помещении торгового центра Майдан прогремел взрыв.
- В результате вылетели окна и повредилось само помещение.
- Данных о пострадавших нет.
- Взрыв произошел в складском помещении на третьем этаже торгового центра. Причина взрыва пока не установлена.