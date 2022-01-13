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Москву приперли к стенке: эксперт объяснил, что станет политической смертью Путина

13 января 2022, 11:57
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Если Украине дадут статус "страны НАТО+", РФ будет нечем реагировать, кроме войны, считает Олег Жданов.

путин
Владимир Путин / Reuters

В случае нападения Россия на Украину, США дадут Киеву технику, вооружение и боеприпасы.

"Они не позволят нам проиграть", - пишет в материале на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Он подчеркнул, что на сегодня фактически всю военную угрозу со стороны России нивелирует Украина: "Она важна для НАТО, ведь, чем сильнее она будет, тем больше у нее будет шансов противостоять России, а, значит, тем спокойнее будет спать НАТО за ее спиной".

Эксперт считает, что если Украине предоставят статус "страны НАТО+", России будет просто нечем реагировать, кроме как начинать войну.

"Фактически этот законопроект Конгресса США вынуждает Россию либо идти на компромисс, либо идти войной на Украину. А воевать ей нечем, и военное поражение для нее будет еще страшнее, чем политическое. В любом случае, это будет означать политическую смерть Путина", - добавил Жданов.

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Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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