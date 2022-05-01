"Можно выдохнуть": таролог назвала сроки коренного перелома в войне

К концу мая станет однозначно понятно, что Украина полностью "отработала свою карму".
В мае четко вырисовывается отступление российских войск, а ВСУ пойдут в долгожданное интенсивное контрнаступление, рассказала таролог Елена Бюн.
По ее прогнозу, будут освобождаться населенные пункты, занятые россиянами, будут подрываться планы РФ, а также ВСУ будут иметь явные успехи.
"Украина будет гнать агрессора туда, откуда он пришел, сразу по нескольким направлениям", - говорит эксперт.
Она не исключила, что к концу мая станет однозначно понятно, что Украина полностью "отработала свою карму".
"Тогда же будут происходить коренные изменения для Украины в лучшую сторону, наблюдается серьезная помощь от союзников. Мир на "тонком уровне" будет постепенно переходить в мир физический, можно будет выдохнуть и немного отойти от постоянного напряжения", - прогнозирует таролог.
"В мае Украина будет закладывать фундамент обновления и восстановления разрушений. Наши надежды на мир начнут постепенно осуществляться. Вторая половина мая будет более положительной для всех, с хорошими событиями. А начало месяца может держать в напряжении", - добавила Бюн.
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Война в Украине
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