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"Мужчина погиб в гараже": РФ атаковала Херсонщину, есть погибший и пострадавшие

Алёна Воронина
5 июля 2023, 22:33 обновлено 5 июля, 22:34
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Местный житель поселка, по которому ударили оккупанты, получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще пять человек пострадали, среди них ребенок.
Белозерка Херсонской области
РФ атаковала Херсонщину, есть погибший и пострадавшие/ коллаж: Главред, фото: Херсонская областная прокуратура, скрин

Российские оккупанты вечером в среду, 5 июля, ударили по поселку Белозерка в Херсонской области. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Захватчики нанесли удар по жилым домам. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он рассказал, что 58-летний мужчина в момент атаки оккупантов получил травмы, несовместимые с жизнью. Он находился в гараже, когда захватчики нанесли удар. В самом доме произошел пожар.

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Среди пятерых пострадавших есть ребенок – 10 летний мальчик.

"Пострадал 10-летний мальчик и 56-летняя женщина. В результате удара по еще одному дому легкие ранения получил 51-летний мужчина, а также две женщины, 70 и 41 год", – сообщил Ермак.

Ракетные удары РФ по Украине

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Российские ракеты убили в Краматорске 12 человек, в частности, троих детей. Было травмировано и ранено более 60 человек.

Во вторник, 4 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский Харьковской области. В результате удара пострадали десятки человек, среди них – дети.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне продолжают ежедневно терроризировать украинцев "Шахедами" и крылатыми ракетами. Он отметил, что большинство ударов наносится ночью, потому что это затрудняет работу ПВО.

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