Бар, хамам и спортзал: в СМИ попали фото бронепоезда Путина

В бронированном поезде, с посощью которого передвигается российский диктатор, даже установили косметологический кабинет и кинотеатр.

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В СМИ попали фото бронепоезда Путина/ коллаж: Главред, фото: материалы "Циркон сервиса", скрин

Российский диктатор Владимир Путин использует для передвижения по железной дороге бронепоезд, стоимость которого составляет около 6,8 млрд рублей (более 2,7 млрд гривен или 75 млн долларов США). Вагоны этого поезда оборудованы кинотеатром, хамамом, спортзалом и даже косметологическим кабинетом.

Об этом сообщает центр "Досье" совместно с CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk после проведения собственного исследования. Отмечается, что этим поездом занимается руководство РЖД и десятки офицеров Федеральной службы охраны (ФСО).

"Новые вагоны для поезда начали строить еще во время первого президентского срока Путина, а последние приобретения – это специальные вагоны со спортзалом, хамамом, баром и кинотеатром. Поезд обошелся бюджету минимум в 6,8 млрд рублей", – говорится в материале.

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Вагоны для этого поезда изготавливает предприятие "Циркон сервис". Работники СМИ изучили документы этого предприятия и обнаружили, что компания в последние годы была занята особым заданием – готовила спортивно-оздоровительный вагон для поезда Путина. Именно в этом вагоне есть кабинет косметолога, тренажерный зал и даже хамам. Кроме этого, там установлено современное медицинское оборудование, с помощью которого при необходимости можно спасти человеку жизнь.

В косметологическом кабинете есть аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ionto Beauty, аппарат ультразвуковой терапии Ionto Sono, лампа-лупа Circus и многое другое. Такая техника, в частности, помогает омолаживать кожу, проводить вакуумную чистку и тому подобное.

Интересно, что косметологический кабинет оснащен такими средствами, которые делают невозможным прослушивание.

В вагоне-тренажерном зале установлены скамья для пресса, тренажер для гиперэкстензии, степ-платформа, татами, гимнастический мат и гантели весом до восьми килограммов.

Также в издании отмечают, что в этом поезде предусмотрели, что трансляция российского телевидения не должна прерываться даже на тех участках дороги, где может исчезать сигнал.

Всего на обслуживание находятся 22 вагона, восемь из которых изготовили еще во времена СССР. Другие вагоны строились с 2004 года. Используются они не все вместе.

Ранее сообщалось, что движение на одной из самых загруженных ветвей железнодорожного узла в РФ Московско-Тверской железной дороги было остановлено из-за спецпоезда президента страны-агрессора Владимира Путина. Поезда, следовавшие от Ленинградского вокзала, остановились на всех путях. На участке от Москвы до Моссельмаша возникла пробка.

Напомним, ранее появились фото путинского дворца, где он живет с Кабаевой и детьми. Дворец Путина был построен по образцу зимней резиденции в Петербурге. Сам интерьер – "дорого-багато".

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