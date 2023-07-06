УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

Алёна Воронина
6 июля 2023, 03:40
12
Глава Чечни мог притвориться больным, потому что в России сейчас начались разборки и расследования относительно того, кто что делал во время мятежа вагнеровцев.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров мог притвориться больным, потому что в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина/ коллаж: Главред, фото: соцсети, скрин

Когда владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин повел вагнеровцев на Москву, глава Чечни Рамзан Кадыров был одним из тех, кто не отправился сразу противодействовать Пригожину, а выжидал. Подобным поведением отметились также ряд российских силовиков, руководителей региональных структур и олигархов, которые залегли на дно и ждали, что будет.

Теперь в стране-агрессоре России начались разборки и расследования относительно того, кто что мог делать во время военного мятежа вагнеровцев. Поэтому болезнь Кадырова под сомнением – может оказаться, что он на самом деле притворяется больным. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Многие ждали присоединения военных, представителей спецслужб и простых граждан РФ, которые негативно относятся к российскому руководству, в первую очередь к Путину, что предусматривало смену режима. Эти люди уже были готовы присягнуть новому руководству или войти в состав переходного правительства. Такие ожидания были, но их замалчивали", – отметил Маломуж.

видео дня

После военного мятежа вагнеровцев российский диктатор Владимир Путин сделал выводы, что он не имеет единогласной поддержки и мощной системы авторитарного режима. Кроме этого, он понял, что различные "башни Кремля", которые он создавал для противостояния (такие как Пригожин – Минобороны, Кадыров – Пригожин или другие силовики, ФСБ – Минобороны) грозят борьбой против его режима.

Выжидал также и Кадыров, который думал присоединиться к вагнеровцам в случае их успеха. Однако когда глава Чечни, а также силовой блок, ФСБ и кураторы Пригожина поняли, что у владельца ЧВК "Вагнера" нет перспектив, то Кадыров сразу отправил свои войска на защиту "царя".

"Это будут его меченосцы – как когда-то были латышские стрельцы в Ленина, так теперь чеченцы будут защищать Путина. Это нужно Кадырову чтобы показать, что он предан, что это молчание не было предательством, а в некоторой степени подготовкой, и что он уже с Путиным претендует на новые звания, потому что ранее оказался в опале", – отметил Маломуж.

Путин мог расценивать такую паузу со стороны Кадырова как измену, поэтому глава Чечни и боится. Болезнь у него действительно есть, но вопрос в том, насколько она серьезна. Кадыров мог притвориться очень больным, потому что сейчас ведутся расследования относительно того, кто и что делал в период путча.

"Так же, как когда-то во времена ГКЧП. Это проводит ФСБ, службы безопасности президента и из-за этого уже начались противоречия между Минобороны и ФСБ, потому что ФСБ начала проверять генералов, командующих. То есть весь руководящий состав, а это предполагает репрессии. Понятно, что они молчат, но пытаются противостоять и объединяются против спецслужб", – рассказал генерал армии Украины.

Так же и Кадыров выждал, а сейчас якобы притворился больным, хотя он может быть и в самом деле больным, отметил Маломуж.

Может ли Кадыров выступить против Путина

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что глава Чечни Рамзан Кадыров очень зависим от российского диктатора Владимира Путина. Кадыров может попытаться дистанцироваться от Москвы, но этот момент наступит тогда, когда "многие политические, военные структуры России будут думать, как устранить Путина".

Маломуж рассказал, кто может быть союзником главы Чечни Рамзана Кадырова, который активно поддерживает политику российского диктатора Путина. Среди военных спецслужб, разведки аллергия на Кадырова, потому что он постоянно давил на Путина, считает генерал армии Украины.

Также Маломуж отмечал, что Кадыров может запустить процесс бунта против путинского режима, только если не будет испытывать проблем со здоровьем. Маломуж считает, что в кремлевской элите давно есть огромный скепсис по поводу, собственно, самой фигуры диктатора Путина.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин Рамзан Кадыров Евгений Пригожин ЧВК Вагнера война в России
Реклама

Главное за день

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

03:40 Мир
"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

23:34 Украина
Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

22:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:40

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

03:20

Близкая подруга Мадонны рассказала, как сейчас себя чувствует певица

02:50

В Кремле ждут и боятся наступления ВСУ в Крым: эксперт раскрыл к чему готовится РФ

02:05

Наполеоновские планы: чего добивался Бонапарт и что эта фраза значит сейчас

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, как на планы Путина влияет его окружениеВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05 июля, среда
23:59

У оккупантов трагедия: в Макеевке прилетела новая "бавовна"Видео

23:34

"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

23:30

Юрий Никитин показал, как сейчас выглядит его 92-летняя мама

22:57

Китай не возьмет Дальний Восток и Сибирь: Пономарев объяснил ситуациюВидео

Реклама
22:53

Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

22:39

Финалист Холостячки с Ксенией Мишиной стал отцом

22:33

"Мужчина погиб в гараже": РФ атаковала Херсонщину, есть погибший и пострадавшие

22:31

Что никогда не делали 7 июля, чтобы деньги не потерять: приметы

22:03

"Это позорище": россияне обманули всех и поехали на соревнования от другой страны

21:59

"Враг имеет преимущество в вооружении": в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ

21:21

Украинцам подготовили сюрприз: каким будет тариф на воду до конца войны

21:05

Какую рыбу лучше всего жарить на мангале: 5 самых вкусных

21:03

Бар, хамам и спортзал: в СМИ попали фото бронепоезда ПутинаФото

20:58

Спасет от колорадского жука, тли и муравьев: как применить дегтярное мыло в саду

20:28

Как увеличатся цены на топливо в Украине: В Кабмине сделали прогноз

Реклама
20:02

Взрыв в Шевченковском суде Киева: правонарушитель погиб на местеФотоВидео

19:55

"Не будем терпеть": Зеленский пригрозил всем местным властям

19:41

Отбили территории: ВСУ погнали оккупантов на Бахмутском направленииВидео

19:26

Злата Огневич пожаловалась на соседей, которые заявили на нее в полицию

19:20

Единственная возможность Путина спастись – передать власть преемникумнение

19:08

Кадыров со своей 60-тысячной армией будет воевать за независимую Чечню – МаломужВидео

18:43

Вот это цветник: Марк Цукерберг показал всех своих женщин на одном фото

18:28

В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

18:22

Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрывФотоВидео

18:09

Шварцеггер рассказал, как хотел "Терминатором 2" утереть нос Сталлоне

18:04

Можно ли остановить машинку во время стирки: 4 способа правильной экстренной остановки

17:46

Как не испачкать руки свеклой: три идеальных способа

17:34

Пивная встает на дыбы, когда слышит имя пса: мужчина поведал упоительную историю

17:25

"Приходится выгрызать зубами": Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия

17:12

Суд вынес новый приговор блогеру Вороновой за съемку работы ПВО: адвокат отказался обжаловать

17:00

Лучше не рисковать: 4 предмета, которые не стоит ставить в микроволновку

17:00

Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об "окончании войны за пару дней"Видео

16:45

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

16:44

Как определить, что перед вами некачественные суши: сушисты раскрыли секреты

16:41

Валерий Маркус. Заявление Пискуна о потерях - концентрат бредаВидеоблоги

Реклама
16:40

РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

16:31

Путинист Лепс похвастал,что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

16:26

Зачем они начали бить по похоронным процессиям и кафемнение

16:15

Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

16:05

Никто не устоит от такой закуски: рулетики без духовки и лишней возни - рецепт

16:00

Ракета Storm Shadow в действии: в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту

15:57

Favbet Foundation вместе с фондом Романа Зозули передал ВСУ очередной внедорожник

15:55

В кляре, муке и даже без нее: как нужно правильно жарить рыбу на сковороде

15:51

"Я в шоке": заплаканная жена Виктора Павлика рассказала об обследовании 2-летнего сына

15:32

Нужно всего 3 "порошка": мастер поделился уловкой для очистки раковиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять