Число жертв удара РФ по Краматорску выросло: умерла украинская писательница

Виктория Амелина получила тяжелые ранения. Врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, не смогли.

Виктория Амелина была в ресторане Ria Lounge, куда попала ракета оккупантов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/amelina.victoria

Число жертв ракетного удара РФ по Краматорску 27 июня возросло до 13 человек. В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина. Врачи пытались спасти ее жизнь, но, к сожалению, не смогли.

Виктория была в ресторане Ria Lounge, куда попала ракета оккупантов, вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Женщина получила тяжелые ранения. Ее жизнь оборвалась 1 июля. Об этом сообщили на сайте общественной организации PEN Ukraine.

"Врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья", – говорится в сообщении.

Виктория Амелина — писательница, член украинского ПЭН и документатор российских военных преступлений в правозащитной организации Truth Hounds. Она документировала преступления России на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности, на Изюмщине, где нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

Летом 2022 года Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Также Амелина работала над своей первой нон-фикшной книгой на английском языке War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War. В этой книге она рассказывает об украинских женщинах, документирующих военные преступления, и их жизни во время войны.

Виктория Амелина / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Также писательница занималась активной адвокационной работой: обращалась к правительствам других стран о предоставлении оружия Украине, а также требовала справедливости и создания специального международного трибунала для всех виновников российских военных преступлений против Украины, говорила о совместной антиколониальной борьбе украинцев и других народов мира.

Вкитория Амелина / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Виктория Амелина родилась 1 января 1986 во Львове. В школьные годы переехала с отцом в Канаду, однако вскоре решила вернуться в Украину. 2007 получила степень магистра компьютерных технологий в НУ "Львовская политехника" с отличием. В 2005-2015 годах работала в международных технологических компаниях.

В 2014 году вышел дебютный роман Виктории "Синдром ноября, или Homo Compatiens". Книга вошла в десятку лучших прозаических изданий по версии премии "ЛітАкцент року - 2014". В следующем году роман был переиздан, и он вошел в краткий список премии Валерия Шевчука.

Виктория Амелина / Фото: facebook.com/amelina.victoria

Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки. Недавно роман "Дом для Дома" был переведен на испанский язык.

В 2021 году Виктория стала лауреаткой литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского.

В том же году основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

Обстрел Краматорска 27 июня 2023

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, нанесли ракетный удар по Краматорску. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей.

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, Россия прицельно ударила по местам скопления людей в Краматорске. Повреждены здания отеля, заведения питания и несколько частных домов.

Вечером 28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские ракеты убили в Краматорске 11 людей, в том числе троих детей. Травмированы и ранены более 60 человек.

Утром 29 июня из-под завалов в Краматорске достали тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до 12 человек, погибли в том числе трое детей. Пострадали 60 человек, в том числе младенец. Спасены 11 человек, из них 7 — подразделением ГосЧС. Аварийно-спасательные работы завершены.

Контрразведка задержала агента спецслужб страны-агрессора России, который скорректировал ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня. Корректировщик оказался "расконсервированным" агентом главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

