УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

МВФ безвозмездно перечислил Украине почти 3 миллиарда

23 августа 2021, 21:12

МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

МВФ
МВФ перечислил деньги Украине / Reuters

В понедельник, 23 августа, Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов за счет допэмиссии специальных прав заимствования (SDR) на 650 млрд долларов, заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

МВФ выделяет эти средства всем странам-членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.

"Сегодня 1,9 млрд SDR пришли на счет Украины в МВФ", - написала она в Facebook.

Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред:

13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

Реклама

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ, но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".

МВФ 2 августа окончательно утвердил выделение из резервных активов 650 млрд долларов. Из них 2,7 млрд долларов предусмотрены для Украины.

viber
МВФ Министр финансов Екатерина Рожкова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «МВФ безвозмездно перечислил Украине почти 3 миллиарда». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в РоссииАни Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с МеркельУльтиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель "Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве"Украинский Талибан": в РФ истерят из-за кричалки о Путине на репетиции парада в Киеве Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осеньюУдар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во снеУвеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне

Последние новости

21:27

Певица МакSим после выписки из больницы исхудала, ей тяжело дышать

21:12

МВФ безвозмездно перечислил Украине почти 3 миллиарда Видео

21:11

Спасатели не могут потушить огонь: Турцию и Грецию охватили новые лесные пожары Фото Видео

20:45

Стоит всего 17 гривен: названа самая полезная утренняя каша Видео

20:24

В Кабуле вспыхнул пожар в аэропорту, есть жертва

Реклама
20:17

В перинатальном центре Запорожья новорожденный малыш получил ожоги из-за медсестры

20:04

В географическом центре страны при участии Зеленского забилось "сердце Украины"

19:36

"Вернулись к стадии глубокой обеспокоенности": что показала Крымская платформа

19:33

Известный шоумен трогательно поздравил украинцев

18:58

В Киевской области мужчина зверски изнасиловал 16-летнюю девушку и выбросил Видео

18:55

Ирина Федишин получила травму на концерте в Киеве

18:45

Президент Польши на Крымской платформе заговорил на украинском языке Видео

18:40

Врач назвал пять лучших натуральных средств от кашля Видео

18:30

Рада приняла обращение к иностранным партнерам по Крыму Видео

18:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:21

"Вы - расисты, я позвоню Байдену": в Одессе американец ходил в футболке "Россия" и грубил копам Видео

17:48

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает до +9 Видео

17:48

В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

17:24

Звезда Голливуда Робин Райт прилетела в Киев на саммит первых леди и джентльменов

17:15

В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине состоится новая вспышка коронавируса

Реклама
17:14

Терри Гиллиама госпитализировали сразу после скандала на Одесском кинофестивале

17:13

В Украине электронный паспорт официально приравняли к бумажному Видео

16:51

Елена Зеленская покорила невероятным образом на саммите первых леди и джентльменов Видео

16:23

США, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ Видео

16:09

День Независимости с дождями и грозами: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

16:03

Дарина Эрвин в бикини показала плоский животик на фоне слухов о беременности

16:03

Пролетая над гнездом Путина: флаг Украины подняли на шарах в небо возле Кремля Видео

16:00

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

15:47

В Кропивницкому флаг на самый высокий флагшток подняла дочь погибшего Героя Украины

15:46

Участники Крымской платформы приняли совместную декларацию: о чем договорились Видео

15:19

"Активно обсуждала и комментировала": Зеленский подколол РФ, позвав на Крымскую платформу Видео

15:18

В Запорожской области школьница лишилась детства и родила ребенка от насильника Видео

15:03

Цена биткоина стремительно ползет вверх после многомесячного спада: как долго это продлится Видео

14:57

На Львовщине открыли самый высокий флагшток области

14:56

"Поставить Россию на место": США сделали заявление на Крымской платформе Видео

14:53

Пока Осадчая в декрете: Могилевская стала новой ведущей Светской жизни

14:53

В Борисполе туристы падали без сознания из-за задержки рейса Видео

14:30

"Антироссийское мероприятие": у Путина нервно отреагировали на саммит Крымской платформы Видео

14:30

Аденоиды: когда их нужно удалять и в чем опасность Видео

14:14

"Родилась русской": олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от украинского гражданства Видео

Реклама
13:54

Жесткие обвинения и угроза новых санкций против РФ: что говорили участники Крымской платформы Видео

13:45

Украинская женщина-арбитр показала одному игроку две желтые карточки, но забыла его удалить (видео)

13:42

Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим

13:36

80-летний эксперт по старению назвал свои главные привычки для продления молодости Видео

13:12

Туристы на азовском побережье жалуются на интоксикацию тел: что случилось

13:00

Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне Видео

12:48

Украинцы спасли от пожара два населенных пункта в Греции

12:33

"Моя родина": украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник прилетела в Киев

12:27

На Крымской платформе Зеленский выдвинул обвинение Москве и назвал путь деоккупации Видео

12:14

Лучшие фильмы независимой Украины - версия "Главреда" Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять