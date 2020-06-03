МВФ затягивает с решением о транше для Украины: Шмыгаль назвал новую дату

Украина продолжает ждать кредита от МВФ / УНИАН

Международный валютный фонд должен принять решение о согласовании 5$-миллиардной кредитной программы для Украины до 10 июня. До этой даты должно состояться заседание Совета директоров, на котором данный вопрос будет утвержден окончательно.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня мы можем говорить о том, что в срок до 10 июня пройдет заседание совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша общей суммой 5 млрд долларов", - утверждает глава правительства.

Тем временем в повестке дня заседаний Совета директоров МВФ, в рамках которого будет рассматриваться вопрос кредитов государствам, Украины по-прежнему нет.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявлял, что решение по кредиту для Украины будет принято 5 июня, а уже на следующий день Киев получит первые 1,9 млрд долларов.

Также он уверял, что согласно программе stand-by украинская экономика, помимо первого транша, получит 1,9$ млрд осенью этого года и еще 1,5$ млрд в 2021 году.

Напомним, Украина получит финансовые средства от Фонда под ряд обязательств, среди которых увеличение налогов, повышение пенсионного возраста, а также рост тарифов на электроэнергию и отопление.