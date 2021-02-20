"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины

Тимофей Милованов / УНИАН

Советник главы Офиса президента, бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд якобы нарушил слово и сообщением о завершении работы своей миссии в Украине создал негативный фон для визита президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.

По его словам, МВФ пообещал предоставить Украине пресс-релизы перед публикацией, однако не сделал этого, передает Громадське.

"Нас где-то обманули, но обманули тактически, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии, которую растянули российские СМИ, и это чувствовалось в Эмиратах", – сказал советник председателя ОП.

Милованов отметил, что на тот момент украинской позиции не было. Пресс-релизы МВФ прошли по всем новостям, включая российские.

"Был вакуум, и его заполнили российской пропагандой", – заявил он.

Экс-министр отметил, что Международный валютный фонд должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации.

"Ответа нет и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым – случайность это или нет... Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", – резюмировал Милованов.

Как сообщал Главред, 14 и 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой совершили официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. По результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, как долго Украина сможет протянуть без кредита МВФ

Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред: