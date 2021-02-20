"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины

Бывший министр экономики заявил, что МВФ поставил в сложную ситуацию Владимира Зеленского и украинскую делегацию во время визита в ОАЭ.
Советник главы Офиса президента, бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд якобы нарушил слово и сообщением о завершении работы своей миссии в Украине создал негативный фон для визита президента Владимира Зеленского и украинской делегации в Объединенные Арабские Эмираты.
По его словам, МВФ пообещал предоставить Украине пресс-релизы перед публикацией, однако не сделал этого, передает Громадське.
"Нас где-то обманули, но обманули тактически, поставили в сложную ситуацию, когда мы прилетели в Эмираты с этой негативной новостью по миссии, которую растянули российские СМИ, и это чувствовалось в Эмиратах", – сказал советник председателя ОП.
Милованов отметил, что на тот момент украинской позиции не было. Пресс-релизы МВФ прошли по всем новостям, включая российские.
"Был вакуум, и его заполнили российской пропагандой", – заявил он.
Экс-министр отметил, что Международный валютный фонд должен дать ответ, почему сообщил о завершении работы именно перед визитом в ОАЭ украинской делегации.
"Ответа нет и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым – случайность это или нет... Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", – резюмировал Милованов.
Как сообщал Главред, 14 и 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой совершили официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты.
В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Украины Владимир Зеленский встретился с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. По результатам встречи был подписан ряд двусторонних документов.
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Сотрудничество Украины и МВФ - о чем ранее писал Главред:
- Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
- Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
- 14 февраля советник главы Офиса президента и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов оскорбительно высказался в адрес миссии МВФ, которая завершила переговоры с Украиной и не утвердила предоставление транша.