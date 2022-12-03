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"Мы живем рядом с сумасшедшим соседом": религиовед оценил риск ракетного удара по Лавре россиянами

3 декабря 2022, 13:31

Изменения в православном пространстве могут вызвать у агрессора определенные желания, в том числе уничтожить важные для христианского мира сооружения.

Киево-Печерская Лавра
Лавра — это самый высокий статус как в православной церкви, так и в греко-католической / Фото УНИАН

Религиовед, общественный деятель Игорь Козловский оценил риски того, что страна-агрессор прибегнет к ракетным ударам по Киево-Печерской Лавре.

По его словам, Лавра — это самый высокий статус как в православной церкви, так и в греко-католической. В России их только две — Троице-Сергиева и Александро-Невская в Санкт-Петербурге. В Украине же - три православные и две греко-католические.

"Мы — особое государство, особая территория для христианского мира (что мы даже не осознаем до конца, кстати). И это, разумеется, также является святынями для всего православного мира", - сказал Козловский в интервью Главреду.

По словам религиоведа, очень трудно прогнозировать, на какие радикальные действия способна Россия.

"Мы живем рядом с сумасшедшим соседом, и что в этой больной голове может возникнуть, трудно прогнозировать. Это действительно больные люди, создавшие идеологию "русского мира" или путинизма, как сейчас говорят, где идеи отрицают реальность. Они ее подменивают и, таким образом, пытаются уничтожить реальность. Потому что наша реальность — это вызов для их идей", - отметил Козловский.

Эксперт считает, что как только происходят изменения в православном пространстве, это может вызвать россиян определенные желания, в том числе уничтожить и эти сооружения.

"Не хотелось бы в это верить, но болезнь серьезная, так что ожидать можно чего угодно", - добавил религиовед.

Как сообщал Главред, политический аналитик Александр Кочетков считает, что в случае запрета деятельности УПЦ МП в Украине, Россия может нанести удар по Киево-Печерской Лавре.

Запрет УПЦ МП в Украине

Совет национальной безопасности и обороны 1 декабря поручил Кабинету министров предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре.

2 декабря заместитель главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Заря заявил, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Ранее Служба безопасности Украины во время обысков в Киево-Печерской Лавре и других помещениях Украинской Православной церкви нашла миллионы наличных денег, пророссийскую литературу и сомнительных граждан РФ. В пресс-службе СБУ 15 ноября заявили, что по факту прославления в Лавре "русского мира" возбуждено уголовное производство.

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