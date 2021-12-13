УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Буковине малыш задохнулся от дыма, пока мамы не было дома

13 декабря 2021, 17:56
Прослушать новость
Остановить

Другой ребенок выбежал из помещения, полного дыма.

младенец, малыш, ребенок
Малыш задохнулся угарным дымом / ua.depositphotos.com

В Черновицкой области 18-летняя мать оставила двух маленьких детей дома без присмотра. В результате один из них умер.

В доме произошло задымление и 10-месячный малыш задохнулся от угарного дым.

Как пишет Oбозреватель, дымом наполнилась летняя кухня, где находились малыши. Старший ребенок испугался и выбежал в другую комнату. А младший - 10-месячный был в коляске и погиб.

Между тем, соседи отзываются о семье плохо. О матери говорят, что она не присматривала должным образом за своими чадами. А вот родственники твердят противоположное.

Окружная прокуратура на данный момент проводит проверку по ст. 166 УК Украины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним, в Харькове мать в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка и попыталась совершить суицид, выпрыгнув из 4 этажа. Сейчас она находится в реанимации.

Читайте также:

viber
новости Черновцов ребенок пожар
Сейчас вы просматриваете новость «На Буковине малыш задохнулся от дыма, пока мамы не было дома». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметануДиетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметану Гороскоп на завтра 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыГороскоп на завтра 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюры Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год ТиграДостаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра Vodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифыVodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы Ретроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делатьРетроградная Венера 2021-2022: даты и что категорически нельзя делать
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
18:50

В Сети появилось видео, как украинцы тащат тонны "сигаретной контрабанды" через заснеженные Карпаты

18:32

Украинцев предупредили о погодной аномалии на День Николая и Новый годВидео

18:27

Крах "Нормандии" и уничтожение доверия к Путину: посол в ФРГ сделал прогноз о диалоге по ДонбассуВидео

18:23

Кровавая авария в Харькове: выяснилось, с какой скоростью ехал подростокВидео

18:04

Под Киевом водители перекрыли движение транспорта из-за собакВидео

Реклама
17:56

На Буковине малыш задохнулся от дыма, пока мамы не было дома

17:56

Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика

17:52

С 15 декабря две области выходят из "красной" зоныВидео

17:50

Ад на дорогах, поломанные деревья и авто в сугробах: Украину накрыл мощный снегопадВидео

17:48

Нардеп от Слуги народа попал в скандал в прямом эфире и назвал Россию "соседом-насильником"Видео

17:24

В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-хФотоВидео

17:11

"Возвращение" Украины и срыв курса в НАТО: Минобороны объявило о новом скоплении войск РФ у границВидео

17:04

"Большая стройка": на трассе М-30 возле Кропивницкого открывается для проезда 150-метровый путепровод

17:03

Дочь Поляковой раскрыла суммы, которые зарабатывает в InstagramВидео

16:59

Киевлян предупредили о повышении тарифов: когда подорожает газ, вода и отоплениеВидео

16:52

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в бедуВидео

16:48

В Украине запустили поезд с самым длинным рейсом: соединяет 7 регионов страныВидео

16:40

Украинцам выплатят почти 1,5 миллиарда гривен за COVID-вакцинацию за "пилотную неделю"Видео

16:07

Дмитрий Шевченко рассказал о близких отношениях со Златой Огневич после ХолостячкиВидео

16:04

"Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе - СНБОВидео

Реклама
16:03

В Киеве на ВДНГ состоится Рождественский фестиваль воздушных шаров

15:58

41% украинцев считают, что Венгрия планирует оккупировать часть Закарпатья – опрос

15:57

Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцыВидео

15:54

"За такие деньги можно в космос слетать": украинцев шокировали новые платежки за теплоВидео

15:50

Цены взлетели в пять раз: в Украине рекордно подорожал овощ из борщевого набораВидео

15:30

Цены взлетят до 50 грн за кг: в Украине сильно подорожают мандариныВидео

15:09

Украина срочно усилила все объекты критической инфраструктурыВидео

15:07

Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникВидео

14:59

Каменских удивила резкой сменой имиджа

14:55

Вакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условиеВидео

14:49

Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье

14:45

Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналкуВидео

14:44

ФРГ зарубила сертификацию Северного потока-2 и заявила о жестких требованиях к ГазпромуВидео

14:43

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

14:40

В СБУ объяснили, чего добивается ФСБ заявлением о задержании в России сотни "украинских радикалов"

14:19

В Украине рекордно подешевело топливо для автомобилейВидео

14:19

День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

14:15

В мире зафиксирована первая смерть от штамма ОмикронВидео

14:14

Материл полицейских, которые его "не узнавали": замминистра МВД Гогилашвили лишился своей должностиВидео

14:09

Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра

Реклама
14:04

Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

14:02

Спор из-за долгов и наследства СССР: Киев обвинил Путина в манипуляции

13:29

Партии Порошенко и Зеленского борются за лидерство: кто проходит в новую Раду – опрос

13:25

"Уже не буду прежней": Злата Огневич подвела черту после участия в шоу Холостячка

13:22

Зеленский в отрыве от Порошенко - новый президентский рейтинг

13:22

Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь

13:14

ЕС ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и трех энергокомпаний

13:00

Гороскоп на завтра 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыВидео

12:46

Православный буллинг: в РФ выпускник взорвал гимназию при монастыре, много раненыхВидео

12:34

Умерла Энн Райс - автор романов Интервью с вампиром и Королева проклятых

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять