На Буковине малыш задохнулся от дыма, пока мамы не было дома

Другой ребенок выбежал из помещения, полного дыма.
В Черновицкой области 18-летняя мать оставила двух маленьких детей дома без присмотра. В результате один из них умер.
В доме произошло задымление и 10-месячный малыш задохнулся от угарного дым.
Как пишет Oбозреватель, дымом наполнилась летняя кухня, где находились малыши. Старший ребенок испугался и выбежал в другую комнату. А младший - 10-месячный был в коляске и погиб.
Между тем, соседи отзываются о семье плохо. О матери говорят, что она не присматривала должным образом за своими чадами. А вот родственники твердят противоположное.
Окружная прокуратура на данный момент проводит проверку по ст. 166 УК Украины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Напомним, в Харькове мать в полицию, что задушила своего двухлетнего ребенка и попыталась совершить суицид, выпрыгнув из 4 этажа. Сейчас она находится в реанимации.
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